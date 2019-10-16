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По Бобруйскому сельскому избирательному округу №80 зарегистрировано 2 кандидата в депутаты парламента

17.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

По Бобруйскому сельскому избирательному округу №80 зарегистрировано 2 кандидата в депутаты парламента

17 октября завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Этому был посвящен основной вопрос повестки дня заседания окружной избирательной комиссии Бобруйского сельского избирательного округа №80. В заседании приняли участие наблюдатели — заместитель директора департамента сотрудничества общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Рамзик Хумарян, советник отдела по сотрудничеству в социальной сфере этого же ведомства Елена Шамаль, член рады РПОО «Белорусский Хельсинский комитет» Евгений Чепурышкин, председатель Бобруйского районного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Татьяна Воронко, член РОО «Белая Русь» Ольга Худакова, 1-й секретарь райкома ОО «БРСМ» Диана Каштанова, а также представители СМИ.

По Бобруйскому сельскому избирательному округу №80 зарегистрировано 2 кандидата в депутаты парламента
Присутствующие на заседании окружной комиссии наблюдатели

Напомним, по округу было выдвинуто три кандидата в депутаты. Это Гацко Владимир Владимирович, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница». Он выдвигался от трудового коллектива и путем сбора подписей. Аналогичным способом выдвинута кандидатура Цвирко Андрея Николаевича, директора государственного лесохозяйственного учреждения «Бобруйский лесхоз». Третий кандидат, Гуринович Вячеслав Иванович, был выдвинут от Либерально-демократической партии. В период поступления пакетов документов, необходимых для регистрации кандидатов, окружной комиссией была организована проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь и достоверность сведений в представленных для регистрации документах. В декларации о доходах и имуществе В.И. Гуриновича выявлены сведения, не соответствующие действительности и имеющие существенный характер, поэтому решением районной избирательной комиссии ему отказано в регистрации. Таким образом зарегистрировано два претендента на депутатский мандат — это В.В. Гацко и А.Н. Цвирко, в документах которых нарушений не обнаружено. Эти кандидаты могут приступать к предвыборной агитации.

По Бобруйскому сельскому избирательному округу №80 зарегистрировано 2 кандидата в депутаты парламента

На заседании комиссии рассматривался ряд организационных вопросов. В частности, утверждены текст и размер бюллетеня по выборам депутата парламента, способ информирования избирателей о доходах и имуществе кандидатов, а также проведена жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами для выступлений по государственному телевидению и радиовещанию.

Ирина СТАРОВОЙТОВА, председатель окружной избирательной комиссии Бобруйского сельского избирательного округа №80.
Ольга ГРЕК.

 
 
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17 октября завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Этому был...
 
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