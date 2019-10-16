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Герасимов дал бой Рублеву в Кубке Кремля и все же уступил россиянину дорогу в четвертьфинал

17.10.2019 20:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов проиграл третьему номеру сборной России по теннису Андрею Рублеву во втором раунде Кубка Кремля в Москве (призовой фонд — 0,29 млн долларов) — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 2:6. После матча Рублев похвалил Герасимова и допустил возможность неудачи в борьбе с белорусом.


Егор Герасимов. Фото с сайта spbopen.ru

В первой партии Егор Герасимов (98 ATP) имел небольшое преимущество перед Андреем Рублевым (31 ATP). Он взял три гейма на подаче «под ноль», а в восьмом гейме заработал четыре брейк-пойнта. У Рублева к этому моменту вообще не было брейк-пойнтов. Низкий процент попадания первым мячом на подаче доставлял проблемы россиянину, и тем не менее он добрался до тайбрейка, где реализовал тройной сетбол.

Во второй сет Герасимов вошел с тем, что не удавалось сделать ранее, — с брейком. Далее он отыграл три брейк-пойнта у Рублева, а на четвертом, увы, пробил в сетку в розыгрыше — 1:1. До конца игрового отрезка теннисисты не отдавали очки на подаче. Дело вновь дошло до тайбрейка, в котором Егор реализовал второй сетбол.

В третьей решающей партии Герасимов допустил два брейка для соперника в пятом и седьмом геймах, чего Рублеву хватило для общего успеха. Итог поединка, который длился 2 часа и 19 минут, — 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2 в пользу Рублева.

— В принципе, я мог и проиграть в двух сетах, — признался после встречи Андрей. — Очень тяжелый матч. Я всегда знал, что у Егора может быть высокий рейтинг. Ему мешали раскрыться травмы в последние годы. В конце нынешнего сезона он показывает хорошую игру и обыгрывает серьезных теннисистов. Рад за него.

Статистика матча Герасимов — Рублев

Попадание первой подачи: 62% — 58%
Выигрыш первой подачи: 73% — 78%
Выигрыш второй подачи: 53% — 55%
Эйсы: 15 — 11
Двойные ошибки: 2 — 4
Реализация брейк-пойнтов: 14% (1 из 7) — 43% (3 из 7)
Все выигранные очки: 104 — 114

В розыгрыш Кубка Кремля Егор Герасимов отобрался через квалификацию, в ходе которой одолел француза Эллиота Бенчетрита (6:0, 6:3) и немца Рудольфа Моллекера (6:3, 4:6, 6:3). В первом раунде основной сетки турнира Егор оказался сильнее итальянца Томаса Фаббиано (89 ATP) — 6:3, 6:4.

 
 
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После матча Андрей Рублев похвалил Егора Герасимова и допустил возможность проигрыша в борьбе с белорусом.
 
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