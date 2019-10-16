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«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По 20 лет лишения свободы каждому. Оглашён приговор фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, весной 2019 года МВД сообщило о задержании 40-летнего мужчины, который подозревался в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении малолетних. На скамье подсудимых оказались и две женщины, продававшие своих дочерей.
На этих кадрах – задержание педофила с 20-летним стажем. 40-летний мужчина не только насиловал детей и снимал порноролики, которые распространял за деньги в интернете, но и организовывал секс-туры для педофилов из других стран.
Шокирующей подробностью стало то, что мамы двух дошкольниц знали о том, что происходит за закрытыми дверями, и намеренно продавали детей в сексуальное рабство. Впоследствии женщины и сами совершали подобные преступления в отношении девочек, снимали всё на видео и продавали.
В итоге суд признал всех троих фигурантов уголовного дела виновными и назначил максимально возможное наказание – 20 лет лишения свободы.
За последние 7 лет количество преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в 22 раза. В МВД поясняют: это в первую очередь – рост раскрываемости, но цифры шокируют.
Главная проблема – латентность. Жертвы предпочитают молчать о случившемся. Особенно, если насильник – член семьи.
Людмила Мун, эксперт-психолог Государственного комитета судебных экспертиз:
Тандем всех ведомств – ключ к раскрытию преступлений. Теперь в милиции не ждут, когда к ним с заявлением придёт жертва или её родители. Врачи, учителя, психологи при малейших подозрениях сразу подают сигнал тревоги.
К детям, пострадавшим от насилия, не лезут в душу напролом в кабинете следователя, а располагают к диалогу в специальных комнатах опроса.
Андрей Маханько, руководитель Международного общественного объединения «Понимание»:
Но преступлений меньше не становится. И тенденция последних лет – педофилы растворяются в глобальной сети.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Ольга Корсун, автор проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси»:
Кстати, так называемый груминг – общение с детьми и соблазнение их в интернете – пока в нашей стране остается безнаказанным. Законопроект, который изменил бы ситуацию в корне, сейчас проходит этап обсуждений.
Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Профильные беседы, грамотный контроль и доверительные отношения – по мнению профессионалов, именно этот коктейль может решить извечную проблему отцов и детей и уберечь младшее поколение от роковых ошибок. Но если трагедия всё же случилась, специалисты просят: только не молчите.
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Новости Беларуси. По 20 лет лишения свободы каждому. Оглашён приговор фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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