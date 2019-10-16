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«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

17.10.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По 20 лет лишения свободы каждому. Оглашён приговор фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Напомним, весной 2019 года МВД сообщило о задержании 40-летнего мужчины, который подозревался в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении малолетних. На скамье подсудимых оказались и две женщины, продававшие своих дочерей.

Шокирующие подробности – в материале Вероники Гришковой.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

На этих кадрах – задержание педофила с 20-летним стажем. 40-летний мужчина не только насиловал детей и снимал порноролики, которые распространял за деньги в интернете, но и организовывал секс-туры для педофилов из других стран.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Шокирующей подробностью стало то, что мамы двух дошкольниц знали о том, что происходит за закрытыми дверями, и намеренно продавали детей в сексуальное рабство. Впоследствии женщины и сами совершали подобные преступления в отношении девочек, снимали всё на видео и продавали.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

В итоге суд признал всех троих фигурантов уголовного дела виновными и назначил максимально возможное наказание – 20 лет лишения свободы.

Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

За последние 7 лет количество преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в 22 раза. В МВД поясняют: это в первую очередь – рост раскрываемости, но цифры шокируют.

Главная проблема – латентность. Жертвы предпочитают молчать о случившемся. Особенно, если насильник – член семьи.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Людмила Мун, эксперт-психолог Государственного комитета судебных экспертиз:
Проблема молчания детей – это норма. Нужно создавать специальные условия для того, чтобы они заговорили и раскрыли. Органы, работающие с этими случаями, начали стали проводить целенаправленную работу на выявление этих случаев, детям действительно создаются такие условия, когда они могут раскрыться. 

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Тандем всех ведомств – ключ к раскрытию преступлений. Теперь в милиции не ждут, когда к ним с заявлением придёт жертва или её родители. Врачи, учителя, психологи при малейших подозрениях сразу подают сигнал тревоги.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

К детям, пострадавшим от насилия, не лезут в душу напролом в кабинете следователя, а располагают к диалогу в специальных комнатах опроса. 

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Андрей Маханько, руководитель Международного общественного объединения «Понимание»:
Сейчас у нас есть десятки подготовленных психологов, десятки подготовленных следователей, 22 дружественных детям комнаты опроса. Процесс на сегодняшний день в стране налажен.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Но преступлений меньше не становится. И тенденция последних лет – педофилы растворяются в глобальной сети. 

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Вероника Гришкова, корреспондент:
В интернете преступнику проще скрыться под маской друга и доброжелателя. Анкеты в соцсетях едва ли не готовое досье на ребёнка.  Хэштеги, геолокации, фото у основных мест, где бывают, имена близких и родственников. Дети сами подсказывают педофилу, где их искать. 

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Ольга Корсун, автор проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси»:
Объясните детям, что виртуальный друг в реальной жизни может быть совершенно не тем, за кого он себя выдает. И тут важно не просто сказать об этом ребенку, а убедиться в том, что он вас услышал, понял и с вами согласился. 

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Кстати, так называемый груминг – общение с детьми и соблазнение их в интернете – пока в нашей стране остается безнаказанным. Законопроект, который изменил бы ситуацию в корне, сейчас проходит этап обсуждений.

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Статистика говорит о том, что это очень эффективно на ранней стадии, когда кто-то вот только начинает прощупывать психологию ребенка, вовлекать его условно в свои какие-то грязные сети. У нас были бы механизмы постучаться к этому человеку, и сказать: «Не шути».

«Молчание детей – это норма». Как защитить ребёнка от педофила?

Профильные беседы, грамотный контроль и доверительные отношения – по мнению профессионалов, именно этот коктейль может решить извечную проблему отцов и детей и уберечь младшее поколение от роковых ошибок. Но если трагедия всё же случилась, специалисты просят: только не молчите. 

Люди в материале: Вероника Гришкова, Дмитрий Цаюн, Людмила Мун, Андрей Маханько, Вадим Девятовский, Ольга Корсун
 
 
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Новости Беларуси. По 20 лет лишения свободы каждому. Оглашён приговор фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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