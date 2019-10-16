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Трогательный и печальный. Спектакль о гражданской войне в Украине поставили в Минске

17.10.2019 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Камерном драматическом театре представили постановку «Мамки», передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Трогательный и печальный. Спектакль о гражданской войне в Украине поставили в Минске
Заявленный жанр — лирическая комедия. Однако смеяться придется сквозь слезы. На сцене разворачивается история о великой силе любви, любви во время войны. Действия происходят в Украине в наши дни. Три женщины в погребе в окружении чемоданов, банок с закатками и старых вещей пережидают бомбежку. Атмосфера соответствующая: они сидят молча и с содроганием слушают взрывы. Сквозь дырявую крышу виднеется звездное небо.

Еврейка Соня (Татьяна Булгакова) не выдерживает и говорит: «Эй, вы чего нахохлились, как куры на насесте? Кто-нибудь вылезет и посмотрит, что там происходит?». Оксана (Анна Лаухина) и Наташа (Анна Анисенко) начинают ругаться, ведь их дети воюют по разные стороны баррикад. Сын украинки служит в АТО, а сын русской стал ополченцем. Кажется, женщины ненавидят друг друга и готовы перегрызть горло одна одной, хотя с детства росли вместе, учились и дружили, детей вместе растили.

Но с началом гражданской войны у каждой — своя правда, и лишь еврейка Соня держит нейтралитет, пытается примирить подружек. Но душа у всех матерей болит одинаково.


— Это же мальчики наши, сыны наши, дети твои, Господи! Пощади и пожалей, чтобы руки у них дрогнули, когда оружие направлять друг на друга будут, — молится Соня.

Героини спектакля — трогательные и смешные, милые и заботливые. Несмотря на все разногласия, их объединяют любовь к детям и друг к другу, сострадание и милосердие. Мамки вспоминают молодость, поют песни, смеются и плачут, дерутся и просят прощения… Им страшно и непонятно то, что случилось на их родной земле. Наблюдать за ними без слез невозможно.

Актрисы играют сердцем, чувствуется, что роли даются им нелегко.

— Когда мне сказали, что буду играть украинку, очень удивилась. Я ведь языка не знаю, но в ходе репетиций влюбилась в украинскую речь, ее мелодику, песни. Хотя у меня есть ошибки в произношении, но мне интересно совершенствоваться. Еще многое нужно освоить в роли, понять. Когда играешь перед зрителями, всё по-другому воспринимается. Но я очень рада, что мне дали шанс узнать и сыграть совершенно другой характер — украинский, когда настроение у героини кардинально меняется буквально через секунду, — говорит актриса Белорусского государственного молодежного театра Анна Лаухина.

Она впервые сотрудничала с Камерным драматическим театром и отмечает, что ей понравилось работать с режиссером и другими актрисами над спектаклем.


«Мамки» поставила Наталия Башева. Она не случайно взялась за такую сложную тему:
— Украина — моя родина. Я из города Горловка. Знаю, как война по живому прошлась по семьям, разделила людей, и чувствую, что никому не нужна эта война. Сколько бы ни говорили о политике, патриотизме, но есть мамы, которым никогда не объяснишь правду, если сына привезли в гробу. К сожалению, сегодня в мире забыли о любви. А свято место пусто не бывает, его заполнило страшное и негативное чувство. И мы хотим напомнить себе и другим, что у всех есть мамы, у всех есть дети, и только любовь может спасти этот мир. У нас с девочками (актрисами, – Прим. авт.) у всех сыновья, мы примерно одного возраста, как и героини спектакля. Эти женщины близки, как сестры, но случилась война, и они любят и ненавидят одновременно, пытаются найти выход. Мамки знают, что нет ничего важнее любви к детям, любви детей к матерям. И нужно помнить об этом.

Наталья Башева отметила, что автор пьесы, украинка Ася Котляр, отказалась от гонораров за постановку. По ее инициативе 5 % от сборов с каждого показа будут перечисляться в Донецкий областной специализированный дом ребенка.
 
Теги: Минск
 
 
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В Камерном драматическом театре представили постановку «Мамки», передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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