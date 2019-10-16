Трогательный и печальный. Спектакль о гражданской войне в Украине поставили в Минске

Заявленный жанр — лирическая комедия. Однако смеяться придется сквозь слезы. На сцене разворачивается история о великой силе любви, любви во время войны. Действия происходят в Украине в наши дни. Три женщины в погребе в окружении чемоданов, банок с закатками и старых вещей пережидают бомбежку. Атмосфера соответствующая: они сидят молча и с содроганием слушают взрывы. Сквозь дырявую крышу виднеется звездное небо.





Еврейка Соня (Татьяна Булгакова) не выдерживает и говорит: «Эй, вы чего нахохлились, как куры на насесте? Кто-нибудь вылезет и посмотрит, что там происходит?». Оксана (Анна Лаухина) и Наташа (Анна Анисенко) начинают ругаться, ведь их дети воюют по разные стороны баррикад. Сын украинки служит в АТО, а сын русской стал ополченцем. Кажется, женщины ненавидят друг друга и готовы перегрызть горло одна одной, хотя с детства росли вместе, учились и дружили, детей вместе растили.





Но с началом гражданской войны у каждой — своя правда, и лишь еврейка Соня держит нейтралитет, пытается примирить подружек. Но душа у всех матерей болит одинаково.









— Это же мальчики наши, сыны наши, дети твои, Господи! Пощади и пожалей, чтобы руки у них дрогнули, когда оружие направлять друг на друга будут, — молится Соня.





Героини спектакля — трогательные и смешные, милые и заботливые. Несмотря на все разногласия, их объединяют любовь к детям и друг к другу, сострадание и милосердие. Мамки вспоминают молодость, поют песни, смеются и плачут, дерутся и просят прощения… Им страшно и непонятно то, что случилось на их родной земле. Наблюдать за ними без слез невозможно.





Актрисы играют сердцем, чувствуется, что роли даются им нелегко.





— Когда мне сказали, что буду играть украинку, очень удивилась. Я ведь языка не знаю, но в ходе репетиций влюбилась в украинскую речь, ее мелодику, песни. Хотя у меня есть ошибки в произношении, но мне интересно совершенствоваться. Еще многое нужно освоить в роли, понять. Когда играешь перед зрителями, всё по-другому воспринимается. Но я очень рада, что мне дали шанс узнать и сыграть совершенно другой характер — украинский, когда настроение у героини кардинально меняется буквально через секунду, — говорит актриса Белорусского государственного молодежного театра Анна Лаухина.





Она впервые сотрудничала с Камерным драматическим театром и отмечает, что ей понравилось работать с режиссером и другими актрисами над спектаклем.









«Мамки» поставила Наталия Башева. Она не случайно взялась за такую сложную тему: