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Палата представителей ответила на петицию о восстановлении Ордена Калиновского

17.10.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Петицию с просьбой восстановить упраздненный в 2004 году Орден Кастуся Калиновского отправили в Палату представителей 3 октября с 386 подписями.

Палата представителей ответила на петицию о восстановлении Ордена Калиновского
16 октября нижняя палата парламента ответила на обращение. Ответ был опубликован на сайте «Удобный город».

В ответе за подписью главы постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонида Цуприка говорится, что комиссия рассмотрела обращение. Отмечается, что в соответствии с Конституцией парламент может рассматривать законодательные инициативы от граждан в количестве не менее 50 тысяч человек.

Орден Калиновского был учрежден Верховным Советом в 1995 и упразднен в 2004 году. Его должны были вручать за самоотверженные поступки, связанные с исполнением воинского, служебного или гражданского долга и сопряженные с риском для жизни в чрезвычайных обстоятельствах, но ни разу не вручили.


Авторы петиции предлагали восстановить орден и вручать его за деятельность во имя идеалов, за которые сражался Кастусь Калиновский, – борьбу за социальную справедливость, защиту прав и свобод простых людей, укрепление национального самосознания беларусского народа.

С инициативой восстановить орден выступила также депутат Елена Анисим.
 
 
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Петицию с просьбой восстановить упраздненный в 2004 году Орден Кастуся Калиновского отправили в Палату представителей 3 октября с 386 подписями.
 
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