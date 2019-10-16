Лукашенко получил награду









БЕЛТА . Этим знаком награждают "за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы". Это высшая награда Совета командующих пограничными войсками стран — участниц СНГ. До этого лидеры государств Содружества ее не получали, информирует. Этим знаком награждают "за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы".





Нагрудный знак "Почетный пограничник СНГ" был основан 12 лет назад Советом руководителей государств Содружества.





Как известно, Лукашенко в середине 1970-х служил в пограничных войсках.



