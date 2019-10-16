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Лукашенко получил награду
Источник материала: Партизан
Александра Лукашенко наградили нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств".
Это высшая награда Совета командующих пограничными войсками стран — участниц СНГ. До этого лидеры государств Содружества ее не получали, информирует
Нагрудный знак "Почетный пограничник СНГ" был основан 12 лет назад Советом руководителей государств Содружества.
Как известно, Лукашенко в середине 1970-х служил в пограничных войсках.
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Александра Лукашенко наградили нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств".
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