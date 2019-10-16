|
Шапиро: Как трудоустроился предыдущий председатель Гроденского облисполкома
Источник материала: Партизан
Бывший двукратный губернатор Семен Шапиро занят в коммерческой структуре.
Экс-председатель Гродненского и Минского облисполкомов перестал быть чиновником в 2017 году. Затем еще год руководил федерацией хоккея. Вместе с тем Семен Шапиро до сих пор является вице-президентом Национального олимпийского комитета.
До сих пор о другой его деятельности не было информации. Недавно редакции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший двукратный губернатор Семен Шапиро занят в коммерческой структуре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)