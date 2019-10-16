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Шапиро: Как трудоустроился предыдущий председатель Гроденского облисполкома

17.10.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший двукратный губернатор Семен Шапиро занят в коммерческой структуре.

Шапиро: Как трудоустроился предыдущий председатель Гроденского облисполкома
Экс-председатель Гродненского и Минского облисполкомов перестал быть чиновником в 2017 году. Затем еще год руководил федерацией хоккея. Вместе с тем Семен Шапиро до сих пор является вице-президентом Национального олимпийского комитета.

До сих пор о другой его деятельности не было информации. Недавно редакции TUT.BY стало известно, что Шапиро сотрудничает с компанией «Виталюр», которая является крупным поставщиком рыбы и развивает одноименную сеть магазинов. Сам он эту информацию не подтвердил.
 
 
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Бывший двукратный губернатор Семен Шапиро занят в коммерческой структуре.
 
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