Под Гомелем дикие собаки терроризируют деревню

Елена Шамехина за одну ночь лишилась сразу четырех коз. Чудом уцелела лишь единственная — Цыганка. Женщина показывает фото в телефоне: на них полутораметровый забор, а за ним — убитые животные.





— Утром 1 октября встала рано утром, вышла в сарай и чуть не упала — лежат мои козочки, — до сих пор не может сдержать слез Елена.





И это далеко не единственный случай. В Старой Белице от бездомных собак страдают все, кто имеет подворье.





В сентябре повадились в курятник к местной жительнице Татьяне — уничтожили около 40 цыплят. У Натальи на днях загрызли кроликов. А у Нины — двух поросят.









Говорят, дикие животные появились в Старой Белице не так давно. Откуда — никто толком не знает, но есть версии:





— У нас за деревней озеро, его арендовали, и там жили четыре сторожевые собаки. Сейчас арендатор ушел, а собаки остались. И им же надо чем-то питаться, — предполагают местные.





Днем собак никто не видит. Вероятно, они живут в лесу, а ночью выходят «на охоту».





— Если им хватает сил убить козу или поросенка, то и с маленьким ребенком смогут справиться, — переживают жители Старой Белицы — и вспоминают страшный случай три года назад в другой деревне под Гомелем, где стая собак загрызла 64-летнего мужчину.





А вчера одна бездомная собака (говорят, не из тех, что из леса) укусила за ногу мать Надежды Шараевой.





— Эта собака вроде и небольшая, но очень агрессивная. Лежит возле двухэтажки, и если ей кто-то не нравится — нападает. Летом укусила девочку, вчера схватила за ногу мою маму, — рассказывает женщина.





В Урицком сельисполкоме, в состав которого входит Старая Белица, о проблеме знают.





— Как раз вчера от жителей поступило обращение, мы подали заявку в Гомельский райжилкомхоз. Бригада должна выехать. Но в таких деревнях отследить стаи очень сложно, рядом лес, собаки могут прятаться там, и отловить их тогда почти невозможно, — переживает временно исполняющая обязанности председателя сельисполкома Юлия Борухова.





В деревне ждут отлов.



