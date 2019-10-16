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Профсоюз РЭП добился отмены решения о высылке россиянина из Беларуси

17.10.2019 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 октября судья суда Буда-Кошелевского района Константин Скорин удовлетворил жалобу 38-летнего гражданина России Владимира Траутера, которого милиция выслала из страны на 5 лет «в интересах общественного порядка», пишет гомельская «Весна».

Интересы иностранного гражданина, постоянно проживающего в нашей стране, в суде представлял правовой инспектор независимого профсоюза Леонид Судаленко.

Интересы местного РОВД в суде представляла сотрудница отделения по гражданству и миграции Виктория Василенко. На заседании Владимир Траутер еще раз повторил, что ему некуда ехать в Россию - в Беларуси вся его жизнь, семья, сестра, больная мать, работа, дом и кредиты. Сотрудница милиции настаивала на своем, - только высылка может «перевоспитать» россиянина.

Напомним, отделение по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД приняло решение о его высылке из-за совершения административного правонарушения. В феврале 2019 года Траутер попался сотрудникам ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще одно правонарушение, которое ему вменялось, - разговор по мобильному телефону во время движения.


За него вступилось руководство КСУП "Губичи", где Траутер работал животноводом. Ходатайство о том, чтобы россиянина оставили в Беларуси, подписали 67 жителей деревни Губичи. В суд поддержать Траутера пришли его родственники, односельчане, коллеги и друзья. Все опрошенные в суде свидетели характеризовали высылаемого как «порядочного человека», «хорошего сына, брата, мужа и отца», как «исполнительного работника».

Районный суд шанса высылаемому не предоставил. В апелляционном порядке в Гомельском областном суде ранее подтвердили законность решения суда первой инстанции, однако в дело вмешался лично прокурор Гомельской области Виктор Морозов, который принес протест на состоявшиеся судебные постановления.

23 сентября Президиум Гомельского областного суда в составе 8 судей отменил ранее принятые по делу судебные решения, а дело направил на новое рассмотрение в тот же суд иному судье.

И хотя решение суда по новому рассмотрению дела в законную силу не вступило, представитель независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко уже заявил, что в этом деле поставлена точка, так как и областной прокурор и президиум областного суда согласились с его доводами о том, что при вынесении решения по делу не были учтены интересы семьи и несовершеннолетнего ребенка высылаемого.
 
 
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16 октября судья суда Буда-Кошелевского района Константин Скорин удовлетворил жалобу 38-летнего гражданина России Владимира Траутера, которого милиция выслала из...
 
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