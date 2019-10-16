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Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны
Источник материала: СТВ
Сердце любой армии – командование. 62-ой центральный узел связи расположен в здании Министерства обороны Беларуси. Именно сюда ведут все связные нити, которые опутывают войска. Подробности – в программе
Оборудование современное, очень надёжное и секретное. Есть телефонный центр, центр каналообразования.
Дежурство здесь организовано круглосуточно. Центр защищён от любых внештатных ситуаций. Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет.
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Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны
Сердце любой армии – командование. 62-ой центральный узел связи расположен в здании Министерства обороны Беларуси. Именно сюда ведут все связные нити, которые...
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