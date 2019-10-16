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Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

17.10.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выглядит современный полевой выход подразделения связистов, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Раньше главным оружием связистов были лопата и кабеля. Теперь же основное требование – интеллект. Это диктует время и та техника, на которой приходится работать. Вот комплексная аппаратная связи «Мускат». Подключает всё – радио, телефон, интернет, факсимиле, передача речи, изображений, видеоконференции. И всё это за время службы осваивают обычные солдаты-срочники, у которых даже может не быть технического образования.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Иван Синицын, техник аппаратной:
Обучаем на месте. В настоящий момент на базе нашего полка организован учебный полигон, который находится на десятых хранилищах. По легенде этого обучения были организованы два узла связи. И, собственно говоря, там и осуществляем наш процесс обучения наших специалистов.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сегодня мы можем с гордостью заявить о том, что наши предприятия оборонно-промышленного комплекса производят всю линейку средств связи – радио, радиорелейную, тропосферную, проводную, средства спутниковой связи на предприятиях обороны отечественного промышленного комплекса. И производят оснащение наших войск.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Ещё одна гордость отечественного военпрома – станция связи «Цитрус». Она способна «дать голос» воинским частям в любой точке земного шара. Сама же защищена от любых внешних электронных воздействий. Засекречен каждый канал. Если противник даже его перехватит, на расшифровку ему понадобится 10 – 12 лет.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Антон Василюк, командир роты связи:
Ни разу я не сталкивался с проблемами. Выполняем все задачи на 100%. На вооружение к нам в полк данный комплекс поступил в 2016 году и с этого времени всегда себя оправдывает только с хорошей стороны.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Андрей Савченко, командир 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:
Ежегодное мероприятие, посвященное Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, не проходит без участия полка. На территории полка размещается механизированная коробка и техника, личный состав, который участвует в параде. Кроме этого, личный состав полка принимает непосредственное участие в подготовке и проведении воздушного парада.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Впервые на белорусском телевидении! Знакомьтесь: перевозимая станция спутниковой связи «Аурига». Развёртывание любой, даже самой современной аппаратной, занимает определённое время. В случае боевой обстановки это время может стоить жизни. Наши спецы эту проблему решили. Развернуть «Ауригу» можно за 5 минут, ещё 8 – чтобы войти в связь. Через спутник. Прямо в лесу – проводи видеоконференции, передавай шифровки или управляй личным составом. Аналогов в мире мало.

Иван Прадко, инженер отделения по управлению спутниковой связи:
Данная станция обеспечивает пропускную способность до 6 Мбит. Количество материала, которое может обработать данная станция, не ограничено.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Олег Мищенко:
Военная связь по тем достижениям в области телекоммуникации, информационных услуг, и стоять на месте мы просто не имеем права. И это, соответственно, откладывает отпечаток на ее развитие. Нам, безусловно, не чужды такие наименования и понятия, как wi-fi, WiMAX, быстрая передача данных, пропускная способность и так далее. Единственное – здесь есть своя специфика. Мы используем все эти передовые технологии, но для военного абонента, в первую очередь, это должно соответствовать условиям безопасности, достоверности и своевременности.

Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Люди в материале: Иван Синицын, Олег Мищенко, Антон Василюк, Андрей Савченко, Иван Прадко
 
 
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Как выглядит современный полевой выход подразделения связистов, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Раньше главным оружием связистов были лопата и...
 
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