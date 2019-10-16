«Белавия» за сутки продала более 60 тысяч акционных билетов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик подвёл итоги прошедшей большой распродажи билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за сутки продано более 60 тысяч мест. Наибольшим спросом пользовалась Москва – более 4 500 билетов. За российской столицей с небольшим отставанием идёт Тбилиси и замкнул тройку Калининград. В число наиболее востребованных городов вошли также Санкт-Петербург и Нур-Султан.