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Президент на встрече с губернатором Новгородской области: «Россия – это больше, чем страна, для Беларуси - тем более»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый взгляд на двустороннее сотрудничество. Президент Беларуси и губернатор Новгородской области России обсудили варианты развития партнерских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди наиболее перспективных сфер – строительство и сельское хозяйство. К примеру, у местных аграриев большим спросом пользуется белорусская техника. Впрочем, на встрече говорили не только об экономике. Наши страны объединяют в том числе тесные культурные и исторические связи.
Обычно на встречах Президента с российскими губернаторами речь, прежде всего, заходит об экономике. Но в случае с Новгородской областью ситуация иная. Прежде всего, нас связывают общая история и человеческие судьбы.
Андрей Никитин в Минске впервые. У руля Новгородской области молодой руководитель уже два года. За это время успел освоиться и по-новому оценить отношения с Беларусью. Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости – своеобразная перезагрузка, стимул для открытия новых горизонтов. На отношения региона с нашей страной губернатор смотрит с нескрываемым интересом и оптимизмом.
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области России:
Новгородская область, а это 600 тысяч человек населения, при валовом региональном продукте в 4,5 миллиарда долларов, сегодня участвует вот многих федеральных проектах. Желание развиваться есть, а вот ресурса не хватает. И тут на помощь готовы прийти белорусские строители, животноводы. Тем более успешный опыт есть. Президент сразу отмечает: мы можем вместе развивать этот российский регион.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Досужих разговоров вокруг отношений официальных Москвы и Минска действительно всегда хватает. Российские СМИ не упускают возможности «подпустить шпильку» даже относительно рядовых событий. Например, якобы задержание россиянки Анны Богачовой. Беларусь поступила исключительно по-союзнически, но промолчать издания не смогли. Актуальные темы Президент комментирует публично.
Александр Лукашенко:
А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было.
А после этого началась накрутка. Разные «Незыгари» ваши и прочие. У нас таких на территории нет, могут там с Польши, с Америки вещать, с России, но на территории Беларуси (нет – прим. ред.), не потому что мы их гнобим, нет, потому что они просто тут не приживутся.
И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Вот я привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо.
Сегодня не раз подчеркивалось: отношения Беларуси и России гораздо глубже современных денежно-проектных. Великая Отечественная война – общая боль двух народов.
В болотистой новгородской местности с начала 1942 года велись тяжелые бои. Тысячи погибших.
Поисковое движение зародилось на Новгородской земле. Останки из небытия «поднимают» и белорусские отряды. Например, каждый год приезжают поисковики из Бреста. Только за последнее время в новгородских лесах и болотах найдено около 80 красноармейцев – уроженцев Беларуси.
Губернатор обращает внимание и на еще один символ единства даже не двух стран – народов и общей духовности. Две древние Софии: Новгородская и Полоцкая. Крепкое основание единого исторического пространства восточных славян – в Беларуси и на новгородской земле.
А совсем скоро голосом новгородских мастеров заговорит колокольня Жировичского монастыря. Колокола в честь 500-летия белорусской святыни отольют на новгородской земле.
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Президент на встрече с губернатором Новгородской области: «Россия – это больше, чем страна, для Беларуси - тем более»
Новости Беларуси. Новый взгляд на двустороннее сотрудничество. Президент Беларуси и губернатор Новгородской области России обсудили варианты развития...
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