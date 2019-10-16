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Ольга Шпилевская: Нашим людям надо обращать больше внимания на юридическую грамотность

17.10.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Провели водопровод, а воду не дали; живу в однокомнатной квартире, но не знаю, как получить новое жилье; гараж хотят снести, как быть в такой ситуации. Такие типичные для райцентров вопросы часто можно услышать на приемах граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шпилевская: Нашим людям надо обращать больше внимания на юридическую грамотность


И хоть Борисов город большой, но 17 октября на встречу к начальнику главного идеологического управления Администрации Президента Ольге Шпилевской пришло не так много людей. С одной стороны, это говорит о том, что местная власть эффективно решает проблемы на своем уровне. С другой – те вопросы, с которыми обратились люди, показали: не всегда белорусы знают свои права и возможности. Зачастую решение есть, но человек даже не догадывается об этом.

Ольга Шпилевская: Нашим людям надо обращать больше внимания на юридическую грамотность


Маргарита Шляпина:
Объяснили, что я имею право на долевое строительство. Не на покупку вторичного жилья, где этого ремонта будет больше, чем сама квартира стоит, а на новое хорошее жилье. Здесь мне хотя бы объяснили, на что я имею право, куда мне идти, что мне делать. Все объяснили пошагово.

Ольга Шпилевская: Нашим людям надо обращать больше внимания на юридическую грамотность


Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Если бы ей рассказали, на что она имеет право, на что права не имеет, куда ей обращаться, как стать на очередь нуждающихся, этот вопрос был бы снят, и она не пришла бы на прием в Администрацию Президента. Она просто не получила, к сожалению, исчерпывающую информацию на месте. Но опять же, нашим людям надо самим обращать больше внимания на свою юридическую грамотность. Потому что мы часто не читаем до конца документы, подписываем договора не глядя, и это тоже неправильно.

Ольга Шпилевская: Нашим людям надо обращать больше внимания на юридическую грамотность


За помощью в этот раз обращались и жители других городов – к примеру, из Могилева. По итогам встречи все вопросы традиционно поставят на учет. Если решить проблему невозможно, человеку прямо об этом скажут, разъяснят причины и обязательно подскажут, что еще можно сделать в этой ситуации.

Люди в материале: Ольга Шпилевская, Маргарита Шляпина
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Провели водопровод, а воду не дали; живу в однокомнатной квартире, но не знаю, как получить новое жилье; гараж хотят снести, как быть в такой...
 
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