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Новости экономики за 17.10.2019

17.10.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Валовой внутренний продукт за первые 9 месяцев года вырос на 1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущих ценах это почти 97 миллиардов рублей.

Новости экономики за 17.10.2019

Кстати, международные эксперты подсчитали, что энергоёмкость ВВП в Беларуси по сравнению с 1990 годом снизилась в 3,5 раза: с 550 до 160 килограммов нефтяного эквивалента на тысячу американских долларов. От этого показателя напрямую зависит успешность и устойчивость развития национальной экономики.

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В конечном итоге, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов снижает себестоимость отечественных товаров, улучшает благосостояние людей и государства.

В 2020 ГОДУ ДОЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГНЕТ ПИКА

Новости экономики за 17.10.2019

В 2020 году доля трудоспособного населения в Беларуси достигнет максимального значения. Это следует из опубликованного отчёта Всемирного банка. Аналогичная ситуация сложится ещё в некоторых бывших советских республиках, в том числе у наших соседей в Украине и России.

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Специалисты прогнозируют, что показатель поднимется до 65 процентов. Это будет максимальное значение среди всех стран Европы и Центральной Азии. В последующие годы начнётся снижение и к 2075 только 55 % белорусов будут находиться в трудоспособном возрасте.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Валовой внутренний продукт за первые 9 месяцев года вырос на 1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущих ценах это почти 97...
 
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