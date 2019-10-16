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На нефтепроводе «Дружба» построят узел проверки качества

17.10.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники возьмут под контроль сырьё, поступающее из России. Для этого на нефтепроводе «Дружба» будет построен узел проверки качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нефтепроводе «Дружба» построят узел проверки качества

Стало известно, что решение о строительстве уже находится в стадии принятия и, возможно, будет получено до конца 2019 года. Необходимость такой мера стала очевидна в минувшем апреле, когда резкое ухудшение качества поступающей нефти привело к загрязнению всего трубопровода.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники возьмут под контроль сырьё, поступающее из России. Для этого на нефтепроводе «Дружба» будет построен узел проверки...
 
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