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Дни культуры Туркменистана открылись в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старт Дням культуры Туркменистана дал совместный концерт мастеров искусств, который прошел в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди белорусских участников – хореографическая визитка страны, ансамбль танца «Хорошки».
В фойе зала организована выставка декоративно-прикладного искусства, представленного ремесленниками из среднеазиатского государства. Дни культуры Туркменистана в Беларуси также проходят и в Могилеве.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Проведение Дней культур Туркменистана в Беларуси и наоборот стало традицией. Сообщается, что знакомство с национальным наследием друг друга способно ещё больше сплотить страны.
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Новости Беларуси. Старт Дням культуры Туркменистана дал совместный концерт мастеров искусств, который прошел в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости...
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