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С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С предвыборной программой к электорату. Телеканал СТВ с 18 октября дня начинает запись выступлений кандидатов в депутаты.
Среди участников политической гонки в эфире телеканала СТВ – претенденты на депутатское кресло от Минской области. У каждого из них будет право обратиться к избирателям один раз. Телеэфир всем участникам предоставляется бесплатно.
При этом выступление не будет превышать 5 минут. Показ обращения в эфире начнётся с 21 октября во время вечернего прайм-тайма.
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
На данный момент студия 100 телекомпании СТВ готова принимать кандидатов в депутаты, здесь же проходят тракты и уже завтра начнется их запись.
В дни выступлений кандидатов в депутаты эфир информационного канала СТВ переносится на восемь часов вечера.
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Новости Беларуси. С предвыборной программой к электорату. Телеканал СТВ с 18 октября дня начинает запись выступлений кандидатов в депутаты. Среди участников...
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