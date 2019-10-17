«Не может быть никаких оправданий». Вудкрофт прокомментировал поражение «Динамо» со счетом 0:6

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромное поражение от нижегородского «Торпедо» (0:6).

— Это был наш худший матч в сезоне. Игроки не были заинтересованы в победе, не были заинтересованы в том, чтобы следовать нашему плану и начать домашнюю серию с победы. Стоит понимать, что КХЛ — это профессиональная лига. За каждую победу нужно заплатить большую цену. Сегодня хоккеисты не были готовы заплатить хоть что-то.

Этот матч стал огромным разочарованием для тренеров, игроков, руководства и всего клуба. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками.

— Еще две недели назад «Динамо» было одной из самых зрелищных команд КХЛ, а сегодня камеры выхватывали болельщиков, которые спали на игре. Как вы на это реагируете?

— Действительно, две недели назад мы были командой, которая знает, что надо делать. Пиком стала победа над «Йокеритом» со счетом 5:0. Этот матч был примером нашей игры. После него начался спад.

Мы каждый раз говорим, что надо платить цену, но хоккеисты выглядят менее заинтересованными, чем соперники. Не может быть никаких оправданий такой игре. Конечно, я очень сильно разочарован.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— После травмы Тему Пулккинена команда не забросила еще ни одной шайбы…

— Конечно, потеря одного из лучших снайперов лиги не может не сказаться. Но я рассматриваю произошедшее с Тему и с другой стороны: это отличная возможность для других игроков показать свою важность для команды, занять его место. По меньшей мере таковы мои ожидания. Так устроен профессиональный спорт.

Но игроки не проявили интерес, они не создавали моменты, потому что недостаточно хорошо работали, не следовали плану на игру. Именно поэтому я не хочу использовать травму Тему как оправдание. Даже он не смог бы спасти игру, когда другие хоккеисты команды не выполняли план.

— Нашли в сегодняшнем матче что-то позитивное?

— (после долгой паузы). Нет, мы не сделали ничего особенного, что могло бы меня порадовать.

— Что случилось с Эллиоттом?

— Он получил травму. Извините, пока у меня нет последних новостей о том, сколь серьезно это повреждение.

— Сейчас у команды шесть дней до следующего матча. Этого достаточно, чтобы уже во встрече с «Барысом» увидеть улучшения?

— Каждая команда перед началом матча хочет взять два очка, у всех есть свой план на игру. И хоккеисты должны быть уверены, что именно наш план принесет результат, а следовательно, и выполнять его. Сейчас же я не вижу в наших игроках достаточной заинтересованности.

Еще раз, КХЛ — это профессиональная лига. Здесь нельзя один день хотеть играть, а другой нет, потому что против тебя в каждом матче выходят настоящие профессионалы.

Если один человек в команде делает свою работу, а другой — нет, то результата не будет. Работать и следовать плану должен абсолютно каждый, иначе победы не добиться. В этом секрет выигрыша.

Я также вижу проблемы в ментальности. Нельзя так равнодушно относиться к поражениям. После таких матчей каждый должен посмотреть в зеркало и подумать, что он сделал не так.

Мы разочаровали всех. Болельщики на трибунах были больше заинтересованы в победе, чем игроки. Вся ответственность лежит на нас. Думаю, мы разберемся с проблемами и снова выйдем на победный путь.

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