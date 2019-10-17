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В Жлобине грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде

17.10.2019 21:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине грузовик насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло 17 октября, примерно в 16.30, на улице Карла Маркса.

По предварительной информации, водитель ЗИЛа сбил 13-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу в неположенном месте.

От полученных травм мальчик умер на месте ДТП.

 
 
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Мальчик переезжал дорогу вне пешеходного перехода, его сбил ЗИЛ.
 
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