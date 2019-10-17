|
В Жлобине грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде
Источник материала: Tut.by
В Жлобине грузовик насмерть сбил 13-летнего велосипедиста,
ДТП произошло 17 октября, примерно в 16.30, на улице Карла Маркса.
По предварительной информации, водитель ЗИЛа сбил 13-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу в неположенном месте.
От полученных травм мальчик умер на месте ДТП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик переезжал дорогу вне пешеходного перехода, его сбил ЗИЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)