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0:6! Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» было разгромлено дома нижегородским «Торпедо» со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
«Зубры» неплохо начали матч, но в середине периода динамовцы развалились. Торпедовцы же смогли навязать свой фирменный атакующий хоккей с красивыми комбинациями в чужой зоне.
На 11-й минуте счет открыл Станислав Бочаров, а еще до перерыва Джордан Шредер и Дамир Жафяров сделали положение минчан критичным — 0:3.
Увы, минчанам так и не удалось наладить игру. «Торпедо» же придерживалось своего стиля, лишь наращивая преимущество. До конца матча еще по разу Юнаса Энрота огорчили Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.
«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Готовец (К) — Евенко — А. Костицын (А) — Паре — Павлович; Граньяни (А) — Еременко — Когалев — Шор — Принс; Знахаренко — Эллиотт — Мартынов — Демков — Степанов; Дюков — Грецкий — Павленко — Китаров — Феоктистов.
«Торпедо»: Тихомиров (Мольков); Баранцев (К) — Орлов — Жафяров — Шредер — Варнаков; Геноуэй — Мишарин — Бочаров — Хауден — Шенфельд; Волченков — Аляев — Веряев — Ильин — Ураков; Зборовский — Щехура — Белевич — Гончарук.
Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд. Причем в двух последних играх «зубры» не забрасывают.
Следующая игра пройдет 22 октября. Минчане примут «Барыс» Андрея Скабелки.
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
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Минское «Динамо» было разгромлено дома нижегородским «Торпедо» со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
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