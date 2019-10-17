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0:6! Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд

17.10.2019 19:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» было разгромлено дома нижегородским «Торпедо» со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).

«Зубры» неплохо начали матч, но в середине периода динамовцы развалились. Торпедовцы же смогли навязать свой фирменный атакующий хоккей с красивыми комбинациями в чужой зоне.

На 11-й минуте счет открыл Станислав Бочаров, а еще до перерыва Джордан Шредер и Дамир Жафяров сделали положение минчан критичным — 0:3.


После первого периода «зубры» «горели» 0:3. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Увы, минчанам так и не удалось наладить игру. «Торпедо» же придерживалось своего стиля, лишь наращивая преимущество. До конца матча еще по разу Юнаса Энрота огорчили Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Готовец (К) — Евенко — А. Костицын (А) — Паре — Павлович; Граньяни (А) — Еременко — Когалев — Шор — Принс; Знахаренко — Эллиотт — Мартынов — Демков — Степанов; Дюков — Грецкий — Павленко — Китаров — Феоктистов.

«Торпедо»: Тихомиров (Мольков); Баранцев (К) — Орлов — Жафяров — Шредер — Варнаков; Геноуэй — Мишарин — Бочаров — Хауден — Шенфельд; Волченков — Аляев — Веряев — Ильин — Ураков; Зборовский — Щехура — Белевич — Гончарук.


























































 

Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд. Причем в двух последних играх «зубры» не забрасывают.

Следующая игра пройдет 22 октября. Минчане примут «Барыс» Андрея Скабелки.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» было разгромлено дома нижегородским «Торпедо» со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
 
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