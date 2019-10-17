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Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

17.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

Об этом Глава государства заявил во время встречи с губернатором Новгородской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным предложил по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества и расширить кооперационные связи с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал российского губернатора, отметив, что Андрей Никитин впервые посещает Беларусь.

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

«Такой визит — хорошая возможность познакомиться с нашей страной. Оценить ее экономический и производственный потенциал, по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества, — сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что большое внимание уделяет сотрудничеству Беларуси с регионами России. «В Москве некоторых (а может быть, многих) настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов страны. Здесь нет никакой конспиралогии. Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна, для Беларуси — тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить».

Новгородская область является одним из самых близких для Беларуси субъектов Российской Федерации. «У нас всегда были добрые отношения. Пускай не заоблачный товарооборот, около $100 млн, но есть над чем работать, как говорят спортсмены», — отметил Александр Лукашенко.

Беларусь закупает в Новгородской области арматурную продукцию, химические компоненты, пиломатериалы и керамику. А со своей стороны готова предложить продукцию сельского хозяйства, машиностроения, строительные услуги.

Александр Лукашенко упомянул, что ранее неоднократно предлагал российским губернаторам взаимодействие в развитии сельского хозяйства, в частности поставки семян и племенного скота. Ведь обеспеченность людей продовольствием, товарами первой необходимости является залогом стабильности в государстве. «Мы знаем, что элементарно нужно накормить и одеть людей. Тогда не развалится ни Россия, ни Беларусь», — сказал он. Президент напомнил, что в Советском Союзе руководители были далеки от подобного рода проблем, что стало одной из причин развала государства: «Космос, ружье новое изобрести — да. А заниматься жизнью людей никто не хотел».

Глава государства рассчитывает на содействие российского губернатора в вопросах участия белорусских строительных организаций в возведении объектов в Новгородской области. У Беларуси уже есть опыт освоения больших участков земли, где под ключ возводились жилые кварталы. «Если у вас такая заинтересованность будет, давайте попробуем. Пускай с малого начнем», — сказал Александр Лукашенко. Кроме того, Беларусь имеет опыт строительства масштабных ферм, в том числе в регионах России, даже на Сахалине. «Мы можем по абсолютно сходной цене для вас построить комплекс», — предложил глава государства.

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

Были озвучены также инициативы по поставкам отечественной машиностроительной продукции. Речь шла о возможности поставок современных автобусов МАЗ с различными типами двигателей и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. «Мы выпускаем очень широкую линейку грузовой, дорожной, коммунальной и строительной техники. Знаю, вы будете посещать некоторые крупнейшие предприятия, Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, — сказал он. — Хочу, чтобы вы посмотрели и убедились, что эта рыночная вакханалия — порезать все на куски и поделить — это не единственный выход. Мы сохранили эти советские огромные предприятия, но они в рыночных условиях работают, как и многие-многие другие предприятия в мире».

В планах губернатора есть и посещение крупного сельхозпредприятия — ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». «Почти весь Дзержинский район — в одном хозяйстве. И оно очень эффективно работает», — рассказал Александр Лукашенко. В этой связи Президент упомянул о своей встрече с немецкими фермерами, которые после пребывания в Беларуси дали высокую оценку сельскому хозяйству, наличию крупных производителей и сожалели, что в Германии множество мелких частных производителей сельхозпродукции. «Любой частник пытается заработать. Он посеял зерно, убрал, продал и душит правительство, чтобы были открыты границы и чтобы продавать зерно. Но зерно надо перерабатывать в молоко, мясо. Это сложнее», — сказал Президент, подчеркнув, что такая комплексная переработка под силу крупным хозяйствам. «Россия, конечно, имеет примеры таких компаний. Этим путем придется идти, хотя это огромные затраты», — добавил он.

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

«Главное, вы должны понимать, что наша цель — углубление экономических контактов, двустороннее сотрудничество, потому что это фундамент. Будет интерес в экономике, все остальное приложится», — подытожил Президент.

Александр Лукашенко: не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России, подчеркнув, что эта страна остается главным стратегическим партнером и все текущие проблемные вопросы будут улажены. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России, — сказал Президент. — Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе. — Прим. БЕЛТА) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика». Дело в том, что в Беларуси производятся товары аналогичные тем, что изготавливаются в странах Евросоюза. «Там машиностроение не хуже, чем у нас. Все, кроме БелАЗов, — пояснил Президент. — Все остальное производят: и молоко, и мясо, и прочее. На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?»

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание, что схожие проблемы появились и в торговле с Россией, но они носят временный характер. «Мы решим эти вопросы. Мы по крайней мере на одном языке разговариваем», — добавил он.

Президент подчеркнул, что плотное сотрудничество с регионами в свое время позволило сохранить отношения Беларуси с Россией. «Потому что были очень серьезные времена, когда искрило между нами. И газ перекрывали, и нефть не поставляли, и так далее. И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне. Не без проблем, но на приличном уровне. Думаю, мы с Дмитрием Федоровичем (Мезенцевым, послом России в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), МИД и правительством России (президенты также подключились) решим и эти вопросы. Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать», — продолжил он.

«Но это не значит, что мы сели друг против друга и смотрим один на одного. Нет, — добавил глава государства. — Я вижу, турецкий гамбит какой-то затеяли. Втянули все государства. Россия тоже в этом участвует, смотрит, как там. Правда, в выгодной ситуации — как миротворческая страна. Нам тоже в регионе надо видеть наших соседей, ту же Украину».

Президент вновь подчеркнул, что для белорусов россияне не чужие люди, как, впрочем, и представители других национальностей, религий. «У нас нет плохих отношений ни с Чечней, ни с Башкортостаном, ни с мусульманами, ни с католиками, ни с иудеями, ни тем более с православными в России. Вы для нас люди родные», — констатировал он.

Но сменяются поколения, во власть приходит молодежь, которая уже не застала времена, когда многие народы жили в едином государстве — Советском Союзе. «Вы тоже из нового поколения. Благо, вы еще помните больше, чем нынешняя 30-летняя молодежь, — что мы жили в одном государстве, что такое славянское единство, — сказал Александр Лукашенко. — А ведь приходит молодежь, которая это не пощупала и редко где читала в книжках. В Википедии это не очень напишут. Важно нам не потерять эти отношения и передать новым поколениям, чтобы наши дети понимали, что мы вместе, мы не дружим против кого-то. Мы же не собираемся завтра против Евросоюза ни экономически, ни дипломатически, ни в военном отношении воевать. У нас всего хватает — в России и Беларуси. Дай бог, побольше людей. Нам надо обустроить свои земли. Главное, чтобы нам не мешали».

Александр  Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным.

«Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…», — отметил белорусский лидер.

«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, — мы же IT-страна — в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет — посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что в ряде информационных источников в России началась накрутка вокруг этой темы. «Разные «Незыгари» ваши и прочие. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивило, сказал: слушайте, а как белорусы должны были поступить, они же должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена, не вызывает сомнения», — сказал Президент.

«Я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо», — подчеркнул белорусский лидер.

Комментируя ситуацию вокруг российской гражданки, Александр Лукашенко отметил, что после этих событий «целая революция поднялась», пошли обвинения чуть ли не в адрес самого Президента Беларуси.

В связи с этим он напомнил, что в свое время, более 10 лет назад, американский посол в Беларуси вместе с рядом других дипломатов покинули страну по настоянию белорусской стороны именно за вмешательство в выборы. «Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее, — отметил глава государства. — Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было».

«У меня уже выработан соответствующий к этому иммунитет. И я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. Ну а если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал Трампа, критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа. Вот мое отношение к этому», — сказал Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и подчеркнул, что в этом нет никакой конспирологии. «Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», — сказал он.

Как сообщалось, ряд СМИ 15 октября сообщил о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России Анны Богачевой, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси.

Связь Беларуси и России не разрушат никакие Telegram-каналы — губернатор Новгородской области

Историческую связь Беларуси и России не разрушат никакие Telegram-каналы. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Новгородской области России Андрей Никитин.

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

«Очень приятно быть здесь, почувствовать знаменитое белорусское гостеприимство. Действительно, оно потрясающее», — сказал губернатор в начале встречи.

По его словам, есть как минимум две вещи в истории, которые никто не может изменить. «Первая история — это, конечно, Великая Отечественная война. На Новгородской земле когда-то, еще в советское время, зародилось поисковое движение. Сейчас отряды из Беларуси активно участвуют в том числе в поиске на Новгородской земле. Каждый год приезжает отряд из Бреста. Только за последние годы найдено около 80 красноармейцев — уроженцев Беларуси в новгородских лесах, болотах», — сказал губернатор.

«Вот эта связь никакими ни Telegram-каналами, ни чем-то еще разрушена быть не может. Эта связь навсегда», — подчеркнул Андрей Никитин.

«Конечно, есть и второй момент — София новогородская, София полоцкая (храмы. — Прим. БЕЛТА). Основание всей нашей истории, ее фундамент находится и в Беларуси, и на Новгородской земле. Это тоже невозможно отменить и как-то переиначить», — уверен руководитель российского региона.

Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику — губернатор российского региона

Строить жилье и развивать сельское хозяйство — Александр Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты


Новгородская область России заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по различным направлениям. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор этого российского региона Андрей Никитин.

Руководитель региона подчеркнул, что область готова принимать участие в совместных проектах. «Наши новгородские аграрии уже проголосовали за белорусскую технику, не дожидаясь никаких команд с нашей стороны. Более 50% техники — белорусская. Процент этот растет. Шесть дилерских центров открыто», — отметил он.

Андрей Никитин констатировал, что в области была низкая база для развития сельского хозяйства и многое еще нужно сделать. «Но вот этот рост сопровождается в том числе развитием кооперации с Беларусью», — сказал губернатор.

Есть большой интерес и к взаимодействию в других сферах, в том числе в строительстве. Новгородская область участвует во многих национальных российских проектах, но не хватает собственных мощностей. «Объемы есть. Мы сегодня с коллегами обязательно посмотрим, будем рады видеть белорусских строителей. Здесь точно посотрудничаем», — заявил Андрей Никитин.

«По машиностроению, транспорту надо начинать работу с нуля. По автобусам, коммунальной технике. Сегодня-завтра у меня достаточно большая программа именно в этой части. Надо обсуждать, разговаривать. С точки зрения качества мы понимаем, что белорусская техника абсолютно конкурентоспособна», — добавил губернатор.

 

БелТА
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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