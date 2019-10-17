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Стал известен список кандидатов в депутаты Палаты представителей от Замкового избирательного округа №57 и время их выступления на радио и телевидении

17.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Стал известен список кандидатов в депутаты Палаты представителей от Замкового избирательного округа №57 и время их выступления на радио и телевидении

17 октября 2019 года  окружная избирательная комиссия  Замкового  избирательного  округа  № 57 зарегистрировала кандидатов в депутаты.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь решением окружной избирательной комиссии Замкового  избирательного  округа  № 57 зарегистрированы кандидатами в депутаты:

Артюх Дмитрий Владимирович, 1993 года рождения, директор учреждения культуры «Кореличский районный краеведческий музей», проживает в г.п. Кореличи, беспартийный. Недвижимого имущества и транспортных средств не имеет,

Маркевич Виталий Станиславович, 1977 года рождения, мастер участка сбыта открытого акционерного  общества  «Гродненский  мясокомбинат», проживает в г. Гродно, член Либерально-демократической партии. В собственности имеет квартиру в г. Гродно площадью 79,7 кв.м. и автомобиль «Фольксваген Сантана», 1982 года.

Сонгин Александр Генрихович, 1969 года рождения, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета, проживает в г. Гродно, беспартийный. В собственности имеет квартиру в г. Гродно площадью 62,4 кв.м. и квартиру в г. Лида площадью 65,5 кв.м., а также автомобиль «Фольксваген Поло», 2015 года.

Также состоялась жеребьевка выступления кандидатов в депутаты по Замковому избирательному округу № 57.

Выступление на телевидении:

Артюх Д. В.                28.10.2019     в  19.05 – 19.10

Маркевич В. С.          28.10.2019      в  19.10 – 19.15

Сонгин А. Г.               28.10.2019     в   19.00 – 19.05

Выступление по радио:

Артюх Д. В.                05.11.2019     в  7.40 – 7.45

Маркевич В. С.          05.11.2019      в  7.50 —  7.55

Сонгин А. Г.               05.11.2019     в  7.45 —  7.50

 

 
Теги: Гродно
 
 
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17 октября 2019 года  окружная избирательная комиссия  Замкового  избирательного  округа  № 57 зарегистрировала кандидатов в депутаты. Проверив соответствие...
 
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