Стал известен список кандидатов в депутаты Палаты представителей от Замкового избирательного округа №57 и время их выступления на радио и телевидении

Источник материала: Полымя





17 октября 2019 года окружная избирательная комиссия Замкового избирательного округа № 57 зарегистрировала кандидатов в депутаты.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь решением окружной избирательной комиссии Замкового избирательного округа № 57 зарегистрированы кандидатами в депутаты:

Артюх Дмитрий Владимирович, 1993 года рождения, директор учреждения культуры «Кореличский районный краеведческий музей», проживает в г.п. Кореличи, беспартийный. Недвижимого имущества и транспортных средств не имеет,

Маркевич Виталий Станиславович, 1977 года рождения, мастер участка сбыта открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат», проживает в г. Гродно, член Либерально-демократической партии. В собственности имеет квартиру в г. Гродно площадью 79,7 кв.м. и автомобиль «Фольксваген Сантана», 1982 года.

Сонгин Александр Генрихович, 1969 года рождения, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета, проживает в г. Гродно, беспартийный. В собственности имеет квартиру в г. Гродно площадью 62,4 кв.м. и квартиру в г. Лида площадью 65,5 кв.м., а также автомобиль «Фольксваген Поло», 2015 года.

Также состоялась жеребьевка выступления кандидатов в депутаты по Замковому избирательному округу № 57.

Выступление на телевидении:

Артюх Д. В. 28.10.2019 в 19.05 – 19.10

Маркевич В. С. 28.10.2019 в 19.10 – 19.15

Сонгин А. Г. 28.10.2019 в 19.00 – 19.05

Выступление по радио:

Артюх Д. В. 05.11.2019 в 7.40 – 7.45

Маркевич В. С. 05.11.2019 в 7.50 — 7.55

Сонгин А. Г. 05.11.2019 в 7.45 — 7.50