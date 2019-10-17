ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канопацкая и Анисим не попали в список кандидатов в депутаты

17.10.2019 20:26 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Единственных в Беларуси депутатов от оппозиции Анну Канопацкую и Елену Анисим избирком не зарегистрировал для участия в нынешних парламентских выборах.

Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на избирательную комиссию. В числе причин отказа Анисим она называет наличие «ряда нарушений», в частности недостоверных подписей в подписных листах.

По словам депутата, один из членов инициативной группы в Столбцовском районе не везде указал название района, причем все остальные графы были заполнены правильно.

«Это слишком большая, на мой взгляд, перестраховка», - отметила Анисим.

Кроме того, ЦИК заявил, что в некоторых случаях дату напротив подписей дату ставили не подписанты, а члены инициативной группы. По словам Анисим, человек плохо видел, и за него поставил дату член инициативной группы.

Всего в ЦИК Анисим передала 1068 подписей.

Такие же претензии были у ЦИК к Анне Канопацкой, которая избиралась по Октябрьскому округу № 97 Минска.  По ее словам, комиссия придиралась к банальным опискам. И Анисим, а Канопацкая заявили, что будут обжаловать решения окружных избиркомов.

Оппозиционная журналистка, жена кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Халип, также не была зарегистрирована: ЦИК не устроили даты в подписных листах.

По информации правозащитного центра «Весна», в кандидаты не попали и другие оппозиционеры: член ОГП Геннадий Трубач, представитель «Говори правду» Илья Борисов и другие.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в свободных выборов в Беларуси не будет, и готовится к наблюдению в рамках кампании «Право выбора».

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью КачановуАлександр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственных в Беларуси депутатов от оппозиции Анну Канопацкую и Елену Анисим избирком не зарегистрировал для участия в нынешних парламентских выборах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Палата представителей ответила на петицию о восстановлении Ордена Калиновского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика