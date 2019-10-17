Канопацкая и Анисим не попали в список кандидатов в депутаты

Единственных в Беларуси депутатов от оппозиции Анну Канопацкую и Елену Анисим избирком не зарегистрировал для участия в нынешних парламентских выборах.

Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на избирательную комиссию. В числе причин отказа Анисим она называет наличие «ряда нарушений», в частности недостоверных подписей в подписных листах.

По словам депутата, один из членов инициативной группы в Столбцовском районе не везде указал название района, причем все остальные графы были заполнены правильно.

«Это слишком большая, на мой взгляд, перестраховка», - отметила Анисим.

Кроме того, ЦИК заявил, что в некоторых случаях дату напротив подписей дату ставили не подписанты, а члены инициативной группы. По словам Анисим, человек плохо видел, и за него поставил дату член инициативной группы.

Всего в ЦИК Анисим передала 1068 подписей.

Такие же претензии были у ЦИК к Анне Канопацкой, которая избиралась по Октябрьскому округу № 97 Минска. По ее словам, комиссия придиралась к банальным опискам. И Анисим, а Канопацкая заявили, что будут обжаловать решения окружных избиркомов.

Оппозиционная журналистка, жена кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Халип, также не была зарегистрирована: ЦИК не устроили даты в подписных листах.

По информации правозащитного центра «Весна», в кандидаты не попали и другие оппозиционеры: член ОГП Геннадий Трубач, представитель «Говори правду» Илья Борисов и другие.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября , месяц – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в свободных выборов в Беларуси не будет, и готовится к наблюдению в рамках кампании «Право выбора».