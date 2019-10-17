|
Канопацкая и Анисим не попали в список кандидатов в депутаты
Источник материала: БДГ
Единственных в Беларуси депутатов от оппозиции Анну Канопацкую и Елену Анисим избирком не зарегистрировал для участия в нынешних парламентских выборах.
Об этом сообщает агентство
По словам депутата, один из членов инициативной группы в Столбцовском районе не везде указал название района, причем все остальные графы были заполнены правильно.
«Это слишком большая, на мой взгляд, перестраховка», - отметила Анисим.
Кроме того, ЦИК заявил, что в некоторых случаях дату напротив подписей дату ставили не подписанты, а члены инициативной группы. По словам Анисим, человек плохо видел, и за него поставил дату член инициативной группы.
Всего в ЦИК Анисим передала 1068 подписей.
Такие же претензии были у ЦИК к Анне Канопацкой, которая избиралась по Октябрьскому округу № 97 Минска. По ее словам, комиссия придиралась к банальным опискам. И Анисим, а Канопацкая заявили, что будут обжаловать решения окружных избиркомов.
Оппозиционная журналистка, жена кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Халип, также не была зарегистрирована: ЦИК не устроили даты в подписных листах.
По информации правозащитного центра «Весна», в кандидаты не попали и другие оппозиционеры: член ОГП Геннадий Трубач, представитель «Говори правду» Илья Борисов и другие.
Голосование на выборах в Палату представителей
Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах,
Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в
Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственных в Беларуси депутатов от оппозиции Анну Канопацкую и Елену Анисим избирком не зарегистрировал для участия в нынешних парламентских выборах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)