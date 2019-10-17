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Следующий саммит G7 пройдет на гольф-поле Трампа
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп примет экономический саммит лидеров развитых стран "Большой семерки", который должен состояться в следующем году, в одном из своих собственных комплексов - гольф-курорте Trump National Doral возле Майами.
Об этом заявил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани, сообщает
Саммит пройдет 10-12 июня 2020 года.
Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения саммита.
Как известно, перед саммитом G7 в Париже Трамп выступал за восстановление Большой восьмерки с участием России. "Я думаю, что было бы лучше иметь Россию внутри палатки, чем снаружи палатки", - сказал тогда Трамп.
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Президент США Дональд Трамп примет экономический саммит лидеров развитых стран "Большой семерки", который должен состояться в следующем году, в одном из своих...
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