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Следующий саммит G7 пройдет на гольф-поле Трампа

17.10.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп примет экономический саммит лидеров развитых стран "Большой семерки", который должен состояться в следующем году, в одном из своих собственных комплексов - гольф-курорте Trump National Doral возле Майами.

Об этом заявил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани, сообщает Reuters.

Саммит пройдет 10-12 июня 2020 года.

Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения саммита.

Как известно, перед саммитом G7 в Париже Трамп выступал за восстановление Большой восьмерки с участием России. "Я думаю, что было бы лучше иметь Россию внутри палатки, чем снаружи палатки", - сказал тогда Трамп. 
 
 
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Президент США Дональд Трамп примет экономический саммит лидеров развитых стран "Большой семерки", который должен состояться в следующем году, в одном из своих...
 
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