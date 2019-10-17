Государство не может денонсировать “союзный договор”. Макей просит помощи?

Владимир Мацкевич прокомментировал Беларускай праўдзе интервью руководителя МИД пяти независимым СМИ. Философ и методолог, один из инициаторов кампании «Свежий ветер»прокомментировалинтервью руководителя МИД пяти независимым СМИ.





- “Я не думаю, что в интересах России сделать так, чтобы Беларусь оказалась на грани экономического краха”. О чем говорит глава МИД Владимир Макей?





- Наконец-то прозвучала правда, горькая, реальная правда, про аргументацию беларуской позиции в переговорах по союзному государству и аншлюсу.





- Надежда, русское «авось»?





- Нет, не авось. Это сознательная позиция по переговорах, в которых беларуская сторона ведет себя не очень искренне. Официальный Минск четко и точно формулирует свои интересы и потребности, очень острые потребности, но поскольку партнер в качестве платы требует неприемлемые вещи, идет своеобразная игра: попробуем сыграть, а потом не выполним обещания. Но это очень опасная игра.









- Макей практически на продолжении всего интервью пытался убедить слушателя в том, что независимости Беларуси ничто не угрожает. Вас он убедил?





- Нет.





- Почему?





- Макей сослался на предыдущий союзный договор. Макей еще не входил в высшие эшелоны власти, когда Урал Латыпов шел на уступки не очень влиятельному, не очень значимому российскому политику Павлу Бородину. Тогда подписали союзный договор, который, как понимали и Латыпов, и Лукашенко, не будут выполнять. Сегодня Макей оказывается в ситуации, при которой, не собираясь выполнять тот, 20-летней давности, союзный договор, власти не могут его отменить. Ведь Макей открытым текстом говорит: ведь граждане могли бы помочь, гражданское общество, требуя отменить, денонсировать союзный договор, потому что само государство, правящий режим, не может инициировать денонсацию фатального, кабального договора, который сами подписали в 99-м году, не собираясь его подписать.





В аналогичной ситуации беларуское руководство может оказаться и сейчас: подпишет некие бумаги, которые не собирается выполнять, а потом за это их возьмут за горло. Сегодня в стране сложилась достаточно сложная экономическая ситуация: Беларусь загнана в российскую ловушку, подсажена на российский рынок. Но такая же ситуация происходила и в конце 90-ых, и тогда нужно было принимать стратегические решения – снижать зависимость беларуской экономики от р сийского рынка. За 20 лет мы могли бы далеко продвинуться в этом направлении.





Но тогда пошли кратким путем, приняли простые решения, за которые мы сегодня вынуждены расплачиваться. Если беларуское руководство снова пойдет легким путем, то лет через 5-10 у Беларуси вообще не окажется выхода.





Поэтому Макей меня не только не убедил, его слова только обострили опасения за независимость.









- Слова Макея можно трактовать как призыв о помощи – с денонсацией союзного договора?





- Именно так я бы и рассматривал заявления Макея. Не знаю, эти слова произнесены сознательно или нет, но именно такой стратегии я придерживался, в том числе инициируя кампанию «Свежий ветер», еще год назад поднимая проблему, за что целый год меня ругали и обзывали «алармистом». Именно позиция гражданского общества, позиция беларуского народа, нации сегодня может стать главным аргументом, способным остановить имперские поползновения Кремля.





Но для этого нужно искренне и правдиво поговорить с обществом: если мы пойдем на денонсацию союзного договора, значит, придется немного потерпеть, пройти период экономического спада. При выборе правильной стратегии этот период может занять не более полугода, если будем же действовать неправильно и суетиться, что сегодня происходит в экономике, то период рецессии, стагнации может затянуться на годы.





Сейчас мы стоим перед выбором: либо кардинальные реформы, либо резкое снижение зависимости беларуской экономики от российской, что гарантирует нашу независимость; либо мы идем по легкому пути, по которому Лукашенко с Латыповым шли в 1998-99 годах, влезая еще в большую долговую яму, и доводим экономику Беларуси до полной неспособности отвечать по взятым обязательствам. Третьего не дано: либо так, либо так. И об этом нужно откровенно и ясно говорить с людьми. Если бы не начали нашу кампанию, требуя озвучить документы по углубленной экономической интеграции и требуя сохранения независимости, наши власти до сих пор молчали бы. Как молчали целый год до этого, с момента переговоров по «углубленной интеграции».





- Министр очень невнятно говорил про план «Б» – на случай прекращения всякой финансовой помощи со стороны России…





- Думаю, что плана нет, есть мечты и призрачные надежды. Они связаны с тем, что с помощью Украины можно пролоббировать стабилизационные кредиты от международных финансовых институтов и, может быть, морские поставки нефть из стран, с которыми мы не связаны нефтепроводами. Это не планы, потому что они не подготовлены – ни в качестве бизнес-планов, ни технологически, ни маркетингово, это достаточно пустые надежды. Они могут быть реализованы, но только в случае детальной проработки (большим количеством экспертов, экономистов, государственных структур), но вместо этого десятки-сотни специалистов отвлекаются на написание бессмысленных, невыполнимых дорожных карт; вместо эффективной работы специалисты занимаются имитацией бурной деятельности.





- Макей просит помощи. Что собирается предпринять «Свежий ветер»?





- Мы теперь считаем Макея членом кампании «Свежий ветер». Ведь он сказал, что готов подписаться за независимость. Он тоже гражданин – пусть подписывает. Пусть заходит на сайт (мы расскажем подробно, как это сделать, если он не очень квалифицированный юзер), пусть подписывает декларацию и вместе с нами отстаивает нашу независимость.





Георгий Громов, Беларуская праўда