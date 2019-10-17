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«Савушкин» требует через суд с петербургского ритейлера более 200 млн российских рублей

17.10.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Савушкин продукт — Москва», дочка известного белорусского производителя молочной продукции, требует 217 млн российских рублей (3,3 млн долларов) с петербургского ритейлера ТД «Интерторг» (сети «Семья», «Идея» и Spar). Об этом сообщает РБК.

При этом исковое заявление о банкротстве петербургского ритейлера белорусский производитель молочной продукции подавать пока не намерен.

Это самая крупная претензия, предъявленная к «Интерторгу». По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, в текущем году к ТД «Интерторг» было подано 106 исков на 934 млн российских рублей (14,5 млн долларов). За полный 2018 год к компании было подано только 58 исков на сумму около 390 млн российских рублей. Среди крупнейших кредиторов помимо «Савушкина» оптовый продавец напитков «Диалог» (48,7 млн рублей), поставщик алкоголя Simple (25,5 млн рублей), Великолукский мясокомбинат (21,6 млн рублей).

В ТД «Интерторг» признают, что в компании были финансовые сложности, связанные со вводом в эксплуатацию алкогольного склада, введением программы лояльности, ребрендингом универсамов «Народная 7Я семьЯ», а также открытием новых торговых точек и гипермаркета. «Все это наложилось на оптимизацию, переход на новую систему работы с поставщиками, закрытие нерентабельных точек и сокращение издержек. Однако в настоящий момент эти сложности уже не влияют на работу компании, ТД „Интерторг“ находится в состоянии финансовой стабильности и только усиливает позиции на рынке: открываются новые магазины, продолжают реконструироваться старые объекты», — сообщили в пресс-службе.


Однако, по оценкам некоторых аналитиков, долги ритейлера достигли критического уровня. Главная причина трудностей компании — растущая конкуренция со стороны федеральных игроков, уверены эксперты. Чтобы сохранять конкурентоспособность, «Интерторгу» нужно найти уникальную нишу на рынке.

ТД «Интерторг» — один из немногих в Петербурге крупных ритейлеров, не принадлежащих федеральным сетям или иностранным инвесторам. Компания была создана в 2003 году, ее основными владельцами считаются Абдуллаев Аллахверди Али Оглы и Абдуллаев Мушвиг Али Оглы. Долю рынка «Интерторга» петербургское УФАС оценивает в 10,36% по итогам 2018 года. По данным «Фонтанки», на начало октября 2019 года под управлением ритейлера работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов международного бренда Spar, который «Интерторг» развивает по франчайзингу. В 2018 году компания заработала 73,9 млрд российских рублей, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим периодом. При этом прибыль упала на 28% до 721,5 млн рублей.
 
 
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Компания «Савушкин продукт — Москва», дочка известного белорусского производителя молочной продукции, требует 217 млн российских рублей (3,3 млн долларов) с...
 
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