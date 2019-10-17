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Минчанина, выигравшего в автоматах, дерзко ограбили при посадке в такси

17.10.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минская милиция разыскивает мужчину, который подозревается в ограблении жителя столицы. Дерзкое преступление произошло средь бела дня в прошлый вторник, 8 октября, в Московском районе, на улице Карла Либкнехта, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Около 8 утра минчанин вышел из игрового клуба. Возможно, ему повезло выиграть, потому что с собой у него была крупная сумма денег. Счастливчик направился к автомобилю службы такси, стоявшему у дороги в нескольких десятках метров.

Минчанин не заметил, что за ним следят. Мужчина среднеазиатской наружности с еще парой человек вслед за ним приблизился к такси, а затем напал на него. Грабитель применил силу, вытянул минчанина из автомобиля и ограбил его, забрав 1400 долларов и 700 рублей.

Житель Минска обратился в милицию. Сейчас грабителя разыскивают.



Приметы нападавшего: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавый, черные волосы. Одет был в белую футболку, голубые джинсы, черную куртку, белые туфли-мокасины.

Если вы видели или узнали мужчину на фото, позвоните по телефонам: 8 (029) 123-21-01, 8 (025) 737-79-47 или 102.
 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция разыскивает мужчину, который подозревается в ограблении жителя столицы. Дерзкое преступление произошло средь бела дня в прошлый вторник, 8...
 
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