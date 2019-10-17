Минчанина, выигравшего в автоматах, дерзко ограбили при посадке в такси









Около 8 утра минчанин вышел из игрового клуба. Возможно, ему повезло выиграть, потому что с собой у него была крупная сумма денег. Счастливчик направился к автомобилю службы такси, стоявшему у дороги в нескольких десятках метров.





Минчанин не заметил, что за ним следят. Мужчина среднеазиатской наружности с еще парой человек вслед за ним приблизился к такси, а затем напал на него. Грабитель применил силу, вытянул минчанина из автомобиля и ограбил его, забрав 1400 долларов и 700 рублей.





Житель Минска обратился в милицию. Сейчас грабителя разыскивают.













Приметы нападавшего: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавый, черные волосы. Одет был в белую футболку, голубые джинсы, черную куртку, белые туфли-мокасины.





Если вы видели или узнали мужчину на фото, позвоните по телефонам: 8 (029) 123-21-01, 8 (025) 737-79-47 или 102.