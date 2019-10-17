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Босс Бреста не так давно был клерком в Совмине – сейчас он крутой бизнесмен и ярчайший персонаж белфутбола

17.10.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биг-босс брестского «Динамо» Александр Зайцев – загадочный человек. В начале 2000-х он был винтиком в госсапарате, а сейчас один из ведущих бизнесменов Беларуси и видная фигура в белорусском футболе, пишет Tribuna.

Босс Бреста не так давно был клерком в Совмине – сейчас он крутой бизнесмен и ярчайший персонаж белфутбола

Из незаметного клерка превратился во влиятельного бизнесмена


Биография Александра Зайцева известна лишь обрывками. Родом он из-под Бреста и прежде чем стать одним из самых успешных бизнесменов страны немало проработал в госаппарате. Должности занимал невысокие, но влиятельные знакомства обрести удалось.

Например, давний товарищ Зайцева – нынешний премьер Сергей Румас. Познакомились они еще в начале 2000-х, когда будущий глава АБФФ был заместителем правления «Беларусбанка», а Зайцев, как сам он говорил, «незаметным клерком Совмина». В Совете Министров будущий босс «Динамо» значился помощником бывшего премьер-министра Сергея Сидорского и входил в состав аттестационной комиссии для аттестации руководящих кадров. Из команды Сидорского, по словам знакомых, он ушел при «загадочных» обстоятельствах.

Еще, по слухам, в резюме предпринимателя значится работа в структурах о которых «непринято говорить» и должность помощника Виктора Лукашенко. Контакты со старшим сыном главы государства, который помогает отцу в вопросах национальной безопасности и является первым замом по Национальному олимпийскому комитету, Зайцев поддерживает до сих пор. Недавний суперматч между «Динамо» и БАТЭ на «Брестском» они смотрели вместе.


Карьеру чиновника брестчанин не построил, зато сильно преуспел в предпринимательстве. За короткое время Зайцев создал конгломерат в который входят фирмы из разных отраслей: логистика, химическая и горнодобывающая промышленность и даже приборостроение. Главные активы босса «Динамо» – «Бремино Групп» и «Сохра Групп». «Бремино» владеет логистическими комплексами «Берестовица» и «Брузги» на границе с Польшей и недавно закончила проект по созданию особой экономической зоны под Оршей, который оценивался в 220 миллионов долларов.

«Сохра», которая опекает «Динамо», зарегистрирована в ОАЭ. Ее главная цель – продвижение белорусской технику, стройматериалов и продуктов питания в странах Персидского залива. Сам Зайцев уже 10 лет является резидентом Эмиратов и нередко там бывает в компании верхушки белорусской власти.




Бизнес-интересы у Зайцева есть и в Африке. Белорусского предпринимателя связывают с компаниями по добыче золота в Судане и Гане.


Информацию о выручке, которую приносит бизнес, Зайцев держит в тайне. Но, кажется, деятельность Александра Николаевича весьма успешна. В рейтинге самых влиятельных бизнесм в Беларуси по версии журнала  «Ежедневник» он за два года поднялся на 50 позиций и сейчас занимает 10-е место.

Не любит предприниматель распространяться не только о доходах, но и в целом о своей жизни. Себя он называет кулуарным человеком и не стремится попадать в медиа. Однако в белорусском футболе его активность, особенно в последний год, очень далека от кулуарной.

В футболе перестал быть кулуарным человеком



Футбол Александр Николаевич полюбил еще в детстве – болел за брестское «Динамо». Когда в 2016-м клуб находился на грани краха, решил помочь. «Клуб мог стать банкротом и вылететь из высшей лиги чемпионата Беларуси, мне стало обидно за такое положение дел. Это была дань детству, если хотите», – объяснял Зайцев в интервью TUT.by.

Первое время новый руководитель «Динамо» следовал своим принципам и оставался в тени. Личность хозяина клуб исправно скрывал. «Владельцы – люди непубличные, и они не хотят себя раскрывать. Поэтому пока мы не планируем придавать огласке их имена», – отбивалась от пытливых журналистов пресс-секретарь Ольга Хижинкова. Не выдавал бывшего босса даже экс-генменеджер Валдас Иванаускас.

Действовать в стелс-режиме у бизнесмена получалось отменно. Даже во время хайповых событий. Когда в город над Бугом прилетел Диего Марадона, босс динамовцев всегда находился чуть поодаль, чтобы лишний раз не попасть в объектив. Желание остаться незамеченным даже обернулось конфузом: около гостиницы охранники, которых наняли оберегать Диего, не узнали руководителя «Динамо» и не хотели подпускать к легенде. Благо, быстро ситуация разрулилась.


«Марадона обычный человек. Маленький такой». Как Диего делал всех счастливыми


Из подполья Александра Николаевича вышел благодаря «делу Савицкого». Хотя поначалу даже в таком резонансном конфликте функционер держался в стороне – на первое заседание АБФФ отправил своего представителя. Но когда спор стал разворачиваться не в пользу брестчан, босс лично включился в разборки: сравнил заседание в федерации с политбюро СССР, жестко прошелся по «Неману» и вообще грозил снять команду с чемпионата, а потом и перейти в другую лигу.



«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата». Босс брестского «Динамо» – о «деле Савицкого»

Спор с «Неманом» – не единственный пример эмоциональности Зайцева. Босс динамовцев сильно переживает за свое детище и во время матчей. Прошлой осенью Брест вылетел из Кубка по пенальти от «Шахтера». После игры в подтрибунке сцепились тренеры команд Адель Сасси и Василий Хомутовский. На шум прибежал и Зайцев. Руководитель активно жестикулировал руками и случайно зацепил жену Александра Селявы. Возмущенную женщину успокаивала милиция.

«Он пока своими крыльями махал, зацепил меня случайно». Брест вылетел из Кубка, в подтрибунке было жарко

Иногда Зайцев напоминает баттл-рэпера и диссит окружение. Так было после переноса игры с БАТЭ. Бизнесмен толкнул шестиминутный спич в кальянной, в котором опять раскритиковал федерацию, конкурентов и особенно БАТЭ.

Босс брестского «Динамо» – это рэпер белфутбола: задиссил БАТЭ, людишек из АБФФ и горе-конкурентов

Мощные перфомансы указывают на то, что менеджер органично чувствует себя на людях.


Системно развивает футбол 


Поведение указывает на то, что Зайцева действительно переживает за «Динамо». Он всегда рядом с командой. «Если руководитель был в стране в день нашего матча, он старался присутствовать на игре. И, конечно, заходил в раздевалку поддержать, мотивировать или завести игроков. Это у него очень хорошо получается. Бывало даже, что слишком эмоционально говорил. Но все люди подвержены эмоциям. Это нормально», – вспоминал Владимир Журавель. 

Если на игре не получается присутствовать, босс записывает видеосообщения, которые команда смотрит до и после матча. Мотивирует Зайцев футболистов не только своими речами. Едва ли не первое, что он сделал, как принял «Динамо», – это повесил на стену в раздевалке текст «Песни без слов» группы «Кино», распечатанный на двух больших плакатах.

Впрочем, босс Бреста утверждает, что футбол для него – это в первую очередь бизнес, а самое главное – результаты команды. Свой футбольный проект предприниматель строит очень системно, что для наших реалий редкость.

Да, в начале наблюдался некий сумбур. «Динамо» высших целей пыталось добиться с помощью многочисленных трансферов. За два с половиной сезона после прихода нового хозяина брестчане провернули около 50 переходов, причем большинство оказались неудачными. Готала, Малерба, Вуячича, Огуджими и Докала в городе над Бугом если и вспоминают, то с легким ужасом. С тренерами тоже было непросто. Владимира Журавеля, который выиграл Кубок, хотели заменить Мацеем Бартошеком перед дебютом в Лиге Европы. В итоге с поляком не договорились, и Журавель доработал до конца сезона и сам подал в отставку. Потом из Чехии выписали Радослава Латала, но сняли уже через несколько месяцев. Потом случились Алексей Шпилевский и перетряхивание состава. Поговаривали, что тренерам в Бресте было не очень комфортно – в их работу постоянно вмешивались со стороны. Сам клуб странные решения толком прокомментировать не мог и устраивал эпичные прессухи.


Прошлой осенью существовала вероятность, что Марцел Личка тоже покинет Брест, но в «Динамо» признали ошибки и в этот сезон вошли без шараханий. «Хочется верить, у нас закончилась тренерская чехарда, которая была в прошлом году – в том числе и по моему недосмотру. Детализировать не стану – свои ошибки оставлю при себе», – рассказывал Зайцев.

Александр Николаевич не зацикливается только на игровой составляющей и развивает «Динамо» во всех компонентах. Для этого выделен солидный бюджет, который составляет около 10 миллионов долларов в год. Причем, как признался предприниматель, вкладывает в клуб он из своего кармана и никакой финансовой отдачи пока не получает.



«Футбол – это длинный бизнес. Он выстроен как пирамида. В хорошем смысле этого слова. Отбить деньги можно, только когда повышаешь ставки. И при наличии определенного уровня элементов и моделей. Мы хотим перетерпеть несколько лет и вклиниться в процесс извлечения доходов из общеевропейского пирога», – обрисовывал свой замысел Зайцев.

«Динамо» берет пример с западных коллег и активно использует современные технологии на тренировках. На базе в «Красном дворе» на поле установлен огромный экран, чтобы показывать и разбирать ошибки прямо во время занятия. Футболисты на тренировках бегают с парашютами и рубятся в текбол, а их состояние контролируют специальные футболки с датчиками. Кроме того, клуб сам разработал сенсоры для футбольной аналитики, которыми заинтересовались посетители выставки в Китае.

Большие суммы клуб вкладывает и в продвижение бренда. Только за первый год на маркетинг и пиар потратили 150 тысяч долларов, но сейчас эта сумма значительно больше. Сколько именно, в клубе не говорят, но уверяют, что точно больше, чем тратят конкуренты. Кроме того «Динамо» выходит за пределы Беларуси – открыло офис в Пекине и там участвует в международных выставках.

Много ресурсов идет на академию. Кроме Бреста филиалы открыли в Александрии и Ошмянах. Детям обеспечивают все условия для тренировок, а чтобы проверить силы, организовывают турниры со сверстниками из топ-команд Европы. Недавно в город над Бугом приезжали ученики «Барселоны».

Самый амбициозный проект Зайцева – строительство стадиона. Бизнесмен хочет арену на 30 тысяч и планирует потратить на нее три года и около 60 миллионов евро. План объекта показали еще год назад во время приезда Марадоны, но пока к воплощению не приступили – еще только закладывается финансирование. Кстати, босс «Динамо» пообещал назвать стадион или одну из трибун в честь Анатолия Капского, если его память не увековечат в Борисове.

Зайцев всегда тепло отзывается о бывшем руководителе БАТЭ и называл его лучшим спортивным менеджером в истории страны. Прямо сейчас босс брестчан пытается сделать то, что у Капского не получилось – создать Профессиональную футбольную лигу. Руководитель БАТЭ и его команда не продвинулись в проекте дальше создания рабочей группы, Зайцев уже направил первичную концепцию лиги в АБФФ. Это следующий шаг, который, впрочем, тоже не гарантирует успеха...
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Биг-босс брестского «Динамо» Александр Зайцев – загадочный человек. В начале 2000-х он был винтиком в госсапарате, а сейчас один из ведущих бизнесменов Беларуси и...
 
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