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Белгидромет: «Дневные температуры довольно высокие, так и сохранятся»

17.10.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгидромет: «Дневные температуры довольно высокие, так и сохранятся»

Александр Лазутин, дежурный синоптик Белгидромета:
Со времен Второй мировой войны такая температура в середине октября не наблюдалась. Будет, в основном, без осадков. Сильных ветров тоже не будет. Ночные температуры будут от 6 до 12 градусов. Дневные довольно высокие, так и сохранятся, 14-20. Ну а на Брестчине и Гомельщине, там до 22-23 ℃ в дневные часы.

Белгидромет: «Дневные температуры довольно высокие, так и сохранятся»

Теплая погода сохранится до начала следующей недели. Таким образом, погода возвращает нам долги за холодное лето. Ведь средняя температура в июле едва превышала 17 градусов.

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Люди в материале: Александр Лазутин
 
 
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Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости...
 
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