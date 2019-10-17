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Белгидромет: «Дневные температуры довольно высокие, так и сохранятся»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лазутин, дежурный синоптик Белгидромета:
Теплая погода сохранится до начала следующей недели. Таким образом, погода возвращает нам долги за холодное лето. Ведь средняя температура в июле едва превышала 17 градусов.
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Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости...
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