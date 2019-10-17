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В Вороновском районе водитель легковушки при разъезде с автопоездом насмерть сбил велосипедистку

18.10.2019 00:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вороновском районе легковушка сбила велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас на месте ДТП работают следователи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, ДТП произошло 17 октября около 18.45 вблизи деревни Микянцы. Двигаясь по трассе Ивье-Липнишки-Бастуны-Радунь, водитель легкового авто, во время встречного разъезда с автопоездом, сбил ехавшую на велосипеде женщину.

От полученных травм та скончалась на месте.

Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении 30-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящий момент на месте ДТП продолжает работу следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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По предварительным данным, ДТП произошло 17 октября около 18.45 вблизи деревни Микянцы.
 
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