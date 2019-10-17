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Без реформ не обойтись, или как заставить белорусскую экономику расти

18.10.2019 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Без реформ не обойтись, или как заставить белорусскую экономику расти

Белорусская экономика в последнее время показывает довольно скромный рост. Без кардинального решения проблемы неэффективности госсектора значительно ускорить рост экономики вряд ли получится.

Согласно озвученным данным, белорусская экономика по итогам января-сентября 2019 года выросла только на 1%.

Напомним, в январе-августе ВВП вырос на 1,1%, в январе-июле рост составил 1,3%, в январе-июне – 0,9%, в январе-мае – 1%.

По прогнозам международных институтов, ВВП вырастет по итогам текущего года не более, чем на 1,2%, что, понятно, очень далеко от прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год, утвержденного правительством (рост ВВП запланирован на уровне 4%).

Получается, что в сравнении с 2018 годам (ВВП прибавил по итогам прошлого года 3%), прослеживается довольно негативная динамика.

Кроме того, по прогнозам МФВ, рост экономики в следующем 2020 году будет не лучше 2019 года. Если ранее МВФ прогнозировал рост ВВП в 2020 году на уровне 2,2%, то теперь речь идет лишь о 0,3%.

В чем причины замедления экономического роста?

Без реформ не обойтись

«С 2012 года у нас низкие темпы роста, – констатировала в беседе с «Ежедневником» академический директор BEROC Екатерина Борнукова. – И это структурная проблема, потому что она отражает неэффективность нашей экономики. Проблема в том, что Беларусь не проводит реформ, в частности госсектора, который накопил большие долги».

Эксперт пояснила, что тот рост, который был в прошлом и позапрошлом годах, это восстановительный рост после кризиса, а он всегда более быстрый, чем обычно, и было в принципе понятно, что он рано или поздно будет исчерпан.

«Все долгосрочные прогнозы показывают, что без реформ наш потенциал роста не более 2% в год», – отметила эксперт.

Что парализует систему госуправления?

О том, что работу госпредприятий надо срочно пересмотреть, говорится очень давно. Еще летом текущего года основной проблемой Беларуси глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер назвал неэффективность госпредприятий. МВФ также давно призывает к реформам. Однако, белорусские власти по-прежнему медлят.

«Необязательно решать проблемы, накопившиеся в госсекторе, такими мерами, которые приведут к драматическому ухудшению социальной ситуации. На самом деле госпредприятия уже значительно сократили занятость за последние годы, то есть проблем, связанных с избыточной занятостью нет», – сказала Екатерина Борнукова.

Она обратила внимание, что проблемы лежат скорее в финансовой плоскости, в накопленных долгах, которые за последний кризис серьезно выросли.

Также эксперт предлагает реформировать систему корпоративного управления на госпредприятиях.

«Если перед госпредприятиями ставят такие цели, как рост выручки, производства и экспорта, а не достижение эффективности, то нечего и удивляться, что они потом становятся неэффективными, – обратила внимание Екатерина Борнукова. – В целом, гораздо проще было бы, конечно, приватизировать госсектор, но если уж мы не готовы идти на приватизацию, есть масса других решений».

Эксперт также признает, что парализует систему госуправления и то, что люди боятся принимать рискованные решения.

«Но весь бизнес строится на принятии рискованных решений. В этом суть предпринимательства. Ты берешь на себя большие риски, чем обычно», – подчеркнула эксперт.

Только на ИТ-сектор полагаться нельзя

Рассуждая на тему, что еще может спасти белорусскую экономику, надо отметить, что сегодня в Беларуси высокими темпами растет ИТ-сектор. Так, в 2018 году его доля составила 5,5% ВВП. По словам известного IT-предпринимателя Виктора Прокопени, к 2023 году доля IT-сектора в ВВП Беларуси может вырасти до 10%.

Но можно ли назвать ИТ-отрасль панацеей для спасения белорусской экономики?

Как отметила Екатерина Борнукова, то, что в Беларуси развивается ИТ-сектор, что он приносит валютную выручку в страну, бесспорно хорошо.

«Правда, надо признать, что там вряд ли будет когда-то работать больше чем 5% населения. А нам нужно думать, как всех остальных сделать производительными, чтобы хорошо зарабатывали не только айтишники, но и все остальные», – сказала академический директор BEROC.

По ее словам, если полагаться только на ит-сектор, это всегда будет очень маленькая часть экономики, поэтому большого выхлопа на уровне всей страны ждать не стоит.

 
 
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Белорусская экономика в последнее время показывает довольно скромный рост. Без кардинального решения проблемы неэффективности госсектора значительно ускорить...
 
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