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Ученики слуцкой школы стали призёрами международной научной конференции

18.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ученики слуцкой школы стали призёрами международной научной конференции

    Фото: Слуцк, СШ №11 Вконтакте

Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Елизавета Гринюк и Ольга Чернякова под руководством учителя физики Дмитрия Чернова заняли 3-е место на XVI международной научно-практической конференции «Молодёжь в науке», проходившей 14-17 октября в Минске.

Крупнейшее молодёжное научное мероприятие страны организовано Национальной академией наук Беларуси. Результаты стали известны сегодня.

— Поздравляем наших учащихся и преподавателя Дмитрия Валерьевича с успешным выступлением на престижной площадке для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья! — говорится в группе средней школы №11 Вконтакте.

 
Теги: Минск
 
 
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Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Елизавета Гринюк и Ольга Чернякова под руководством учителя физики Дмитрия Чернова заняли 3-е место на XVI международной...
 
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