Ученики слуцкой школы стали призёрами международной научной конференции

Источник материала: Слуцк Город

Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Елизавета Гринюк и Ольга Чернякова под руководством учителя физики Дмитрия Чернова заняли 3-е место на XVI международной научно-практической конференции «Молодёжь в науке», проходившей 14-17 октября в Минске.

Крупнейшее молодёжное научное мероприятие страны организовано Национальной академией наук Беларуси. Результаты стали известны сегодня.