|
Ученики слуцкой школы стали призёрами международной научной конференции
18.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Елизавета Гринюк и Ольга Чернякова под руководством учителя физики Дмитрия Чернова заняли 3-е место на XVI международной научно-практической конференции «Молодёжь в науке», проходившей 14-17 октября в Минске.
Крупнейшее молодёжное научное мероприятие страны организовано Национальной академией наук Беларуси. Результаты стали известны сегодня.
— Поздравляем наших учащихся и преподавателя Дмитрия Валерьевича с успешным выступлением на престижной площадке для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья! — говорится в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)