Между домом и квартирой – строительство таунхаусов набирает обороты

Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на то, что таунхаусы появились на рынке сравнительно недавно, дома нового формата смогли быстро завоевать популярность среди покупателей, составив достойную конкуренцию городским квартирам и частным домам. В чем причина популярности таунхаусов? Все просто. Это отличный компромисс для тех, кто не хочет покупать квартиру в многоэтажке, а денег на большой частный дом нет. Здесь отлично совмещены очевидные преимущества жизни в частном доме с удобствами городской квартиры.





Европейский формат жилья – таунхаусы – все активнее осваивают в регионах. Вот и в Бресте готовится к сдаче серия таунхаусов в ЖК «Малиновка» по ул. Суворова.

Просторные, двухуровневые таунхаусы ЖК «Малиновка» со всеми удобствами рассчитаны как на растущую многодетную семью, так и на супругов, любящих уединенный образ жизни. Это будет уютный дом, в котором на первом этаже расположились уютная и светлая гостиная с панорамными окнами и выходом во двор, просторная кухня, санузел, тамбур и прихожая, а на втором этаже будет свободная планировка. Здесь можно воплотить самые смелые дизайнерские мечты, будущие жильцы смогут формировать планировку самостоятельно, исходя из последних трендов. Дополнительно есть чердачное помещение с возможностью размещения в нем в дальнейшем жилой мансарды.

Общая площадь таунхауса — от 141 до 144 м². Высота потолков составляет 2,9 м. В каждом таунхаусе предусмотрена терраса, где можно приятно отдохнуть, насладиться природой и свежим воздухом.





Построят таунхаусы из газосиликатных блоков повышенной прочности, и кирпича, с утеплением минераловатными плитами, что делает таунхаусы невероятно теплыми даже в самые холодные дни. Перекрытия монолитные с двойным армированием. Фасады домов вентилируемые и запроектированы в едином стиле с применением фиброцементных панелей. Низкая потеря тепла в домах также будет достигнута за счет качественного остекления. Кроме того, по всей площади первого этажа будет установлен теплый пол. Так что жить в таунхаусе будет комфортно и безопасно.

Каждый таунхаус имеет выход на небольшой земельный участок в 0,5 сотки, который Вы сможете использовать в качестве клумбы, огорода, зеленого газона с местом для пикника, или для того, чтобы установить на нем детский игровой комплекс.

Предусмотрено и место для хранения автомобиля. В условиях растущей автомобилизации и дефицита парковочных мест на общих дворовых территориях, таунхаус избавляет жильцов дома от головной боли поиска мест для хранения личных авто.

Отличительная особенность жилого комплекса в том, что здесь в отличии от загородных территорий есть все необходимые коммуникации. Вам не придется волноваться будет ли горячая вода, когда включат отопление, не случится ли подтопление после сильного ливня. Все сети централизованы (газ, электричество, водопровод и канализация). Кроме того, будет проведены оптоволоконный кабель для высокоскоростного интернета и телефонная сеть. И никаких сюрпризов, когда речь идёт о качестве жизни — всё уже включено в стоимость покупки.

До муниципальной школы и детского садика — считанные минуты пешком. А на территории комплекса предполагается строительство современного частного детского сада временного пребывания, с развивающими программами и подготовкой к школе. У Вас с ребёнком будет больше времени для отдыха и для учёбы, а дети получат качественное образование в безопасной и комфортной атмосфере.

На сегодняшний день готовность таунхаусов – 70%!





Главное преимущество таунхаусов в том, что он дешевле частного дома, причем значительно. Взять хотя бы расходы на обслуживание общей территории, коммунальные услуги: вывоз мусора, облагораживание общего сада и так далее. Плюс сам таунхаус продается готовым, то есть не нужно идти на аукцион, покупать участок, затем проводить отдельные коммуникации и так далее. Это все делает предприятие-застройщик.

Несмотря на то, что соседи у вас все-таки будут, вероятнее всего, это будут люди вашего социального статуса. То есть интересы и цели в плане комфортной жизни у вас будут совпадать. Плюс, если вы уедете в отпуск, вам не нужно будет беспокоиться о доме, так как у вас есть соседи, которые смогут присмотреть за вашей секцией.

Приоритеты прозрачны и вполне предсказуемы: людям всегда и везде важны безопасность, комфорт, возможность жить, растить детей и встретить старость в своем доме. И приятно сознавать, что в Бресте есть еще одно отличное место, отвечающее всем этим критериям, - Жилой комплекс «Малиновка».

Застройщиком проекта ЖК «Малиновка» выступила компания ООО «Белпрок Строй Групп».