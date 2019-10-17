В Пинске откроют ресторан KFC. Первым гостям - сертификаты на 100 рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Открытие точки общепита мирового бренда запланировано на 18 октября.





Новый ресторан в Пинске готовится к открытию

Ресторан начнёт работу в супермаркете «Евроопт» по улице Партизанской. В нём приём, сбор и выдача заказа будет осуществляться разными сотрудниками. Также заказ можно будет сделать и в киосках самообслуживания.

На открытии KFC в Пинске гостей ожидает множество подарков, три первых посетителя получат подарочные сертификаты на 100 рублей.

Первые 500 гостей получат сертификаты на 15 рублей. Первые 10 000 гостей получат подарочные купоны.





СПРАВКА МП

KFC (KentuckyFriedChicken) – сеть предприятий быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах, приготовленных из охлажденной курицы. Вся продукция в рестораны поставляется только местными поставщиками. KFC основан владельцем придорожного кафе ХарландомСандерсом почти 60 лет назад в штате Кентукки в США. Сейчас в 110 странах мира работают порядка 10.000 ресторанов KFC, в Беларуси их 23.