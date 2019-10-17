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В Пинске откроют ресторан KFC. Первым гостям - сертификаты на 100 рублей

18.10.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Открытие точки общепита мирового бренда запланировано на 18 октября.

В Пинске откроют ресторан KFC. Первым гостям - сертификаты на 100 рублей

Новый ресторан в Пинске готовится к открытию

Ресторан начнёт работу в супермаркете «Евроопт» по улице Партизанской. В нём приём, сбор и выдача заказа будет осуществляться разными сотрудниками. Также заказ можно будет сделать и в киосках самообслуживания.

На открытии KFC в Пинске гостей ожидает множество подарков, три первых посетителя получат подарочные сертификаты на 100 рублей.

Первые 500 гостей получат сертификаты на 15 рублей. Первые 10 000 гостей получат подарочные купоны.

В Пинске откроют ресторан KFC. Первым гостям - сертификаты на 100 рублей

СПРАВКА МП

KFC (KentuckyFriedChicken) – сеть предприятий быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах, приготовленных из охлажденной курицы. Вся продукция в рестораны поставляется только местными поставщиками. KFC основан владельцем придорожного кафе ХарландомСандерсом почти 60 лет назад в штате Кентукки в США. Сейчас в 110 странах мира работают порядка 10.000 ресторанов KFC, в Беларуси их 23.

 
 
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  Открытие точки общепита мирового бренда запланировано на 18 октября. Новый ресторан в Пинске готовится к открытию Ресторан начнёт работу в супермаркете...
 
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