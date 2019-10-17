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Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

18.10.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра состоялось открытие фотобиеннале "Брест. 1000 лет. Фотообраз", передает корреспондент БЕЛТА.

Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

Это вторая областная фотовыставка. Первая, под названием "Беларусь на далоні", состоялась два года назад. В нынешней экспозиции, посвященной тысячелетию Бреста, представлено свыше 70 работ 17 фотохудожников. Среди них как профессиональные фотографы, так и новички. Имена многих хорошо и давно знакомы зрителям, некоторые выставлялись впервые. Самому молодому участнику - Артему Ермоченко - 13 лет. Организаторы отобрали его фотоснимок археологического музея "Берестье", сделанный при помощи мобильного телефона.

Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

Возможность принять участие в проекте была предоставлена всем любителям этого вида искусства с одним лишь требованием: работы должны соответствовать высокому художественному уровню. Цветные и черно-белые фотографии выполнены в разных жанрах и техниках. Здесь можно увидеть городской пейзаж, уличные портреты горожан, праздничный Брест, отретушированные исторические фото, позволяющие оценить эволюцию города. Особенно впечатляют снимки, сделанные с высоты птичьего полета.

Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

"Когда экспозиция начала складываться, выяснилось, что без людей города нет, поэтому мы постарались максимально наполнить его брестчанами. Оказалось, что они умеют веселиться, могут быть актерами и, в общем-то, создают образ города", - пояснила концепцию выставки ее куратор Татьяна Мухоровская.

Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

С вернисажем участников выставки поздравила директор ООКЦ Светлана Коржук: "Авторы этих фотоснимков не только очень творческие личности, но и настоящие философы, ведь жизнь состоит из мгновений, а они фиксируют их в своих работах".

Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

Полноценными художественными произведениями назвал представленные снимки председатель Брестского отделения Белорусского союза художников Павел Рябов. "Любопытно посмотреть на работы и зрелых, и молодых фотохудожников - кто в каком направлении развивается. Очень хочется, чтобы фотобиеннале вошла в традицию так же, как в свое время выставка молодых художников "Усе разам", - сказал он.

Принять участие могли все желающие. В экспозицию попали 70 работ форматом от А3 до А1. Самый младший фотограф – новичок в фотоделе, ученик СШ№18 г. Бреста Артем Ермоченко (13 лет) с фотографией «Брестье». Самый старший – 73-летний пенсионер и фотограф с большим стажем Иннокентий Обухов с серией фотографий городских улиц и портретами горожан. Город с птичьего полета показали архитектор Анатолий Качуровский (2014/2015 гг.) и #ВАСЬКАПИЛОТ. Ностальгия по городу, которого нет, - в фотографиях проекта Татьяны Мухоровской «Брест на страницах семейных альбомов». Портреты, прогулки, знакомые улицы – в работах Андрея Рыбачука, Александра Савича, Алексея Погожева, Ольги Ситдиковой, Ирины Шепелевич, Ирины Веремчук, Инны Широкой, Ларисы Шишко. Фото Бернардинского монастыря и фортов Брестской крепости для проектов Фонда развития Брестской крепости сделали фотографы Роман Чмель и Сергей Орлов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра состоялось открытие фотобиеннале "Брест. 1000 лет. Фотообраз", передает корреспондент...
 
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