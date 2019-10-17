Источник материала: Новости Волковыска

В четверг в Волковысском райисполкоме состоялось очередное заседание окружной избирательной комиссии Волковысского избирательного округа № 48 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На заседании одним из вопросов повестки дня был рассмотрены вопросы о регистрации кандидатов в депутаты нижней палаты парламента.

По Волковысскому избирательному округу № 48 зарегистрировано шесть кандидатов в депутаты.

Кандидатами в депутаты стали: заместитель директора по производству ООО «Зилант» Павел Ковшель, 1990 года рождения, от ЛДП, начальник Волковысского РОЧС Павел Поконечный, 1971 года рождения, Иосиф Полубятко, 1955 года рождения, от БСДП (Грамада), заведующий торговым объектом общественного питания ИООО «ДТ-групп» Арсений Попелушко, 1990 года рождения, от КПБ, индивидуальный предприниматель Юрий Рюмин, 1984 года рождения, и директор ООО «Хупер» Павел Станевский, 1976 года рождения, от Белорусской партии левых «Справедливый мир».

Главный лесничий волковысского лесхоза Павел Зибарев и заведующий нотариальной конторой Волковысского района Ирина Савко свои кандидатуры сняли.