Зона развлечения - 30% площади. Стало известно, когда откроется крупный ТРЦ Mega и что там будет

Источник материала: Tut.by

Летом 2020 года в Каменной Горке в Минске должен открыться крупный торгово-развлекательный центр Mega Park, сообщили REALTY.TUT.BY источники на рынке коммерческой недвижимости. Почему перенеслись сроки строительства ТРЦ и какое в нем будет наполнение — читайте в материале.





Торгово-развлекательный центр Mega Park строится на пересечении улиц Каменногорской и Казимировской. Заказчиком строительства выступает ООО «Винтераинвест», учрежденное юрлицами с белорусским и европейским капиталом. Инвестдоговор с этой компанией был заключен в 2012 году.

Изначально планировалось, что ТРЦ построят в 2017 году, но потом сроки сместились на 2019-й. Сейчас на объекте идут активные работы, но очевидно, что сдать его в этом году нереально.





















Как рассказали REALTY.TUT.BY несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, срок сдачи и открытия Mega Park перенесли на лето 2020 года. Это произошло потому, что проект корректировался с учетом требований арендаторов. И эти изменения касаются не только организации внутреннего пространства, но и фасада, который станет куда более привлекательным, чем планировалось раньше.





Торговый центр будет иметь общую площадь 58 тысяч квадратных метров. Рядом оборудуют плоскостную парковку на 1200 машин. В Mega Park расположится сетевой гипермаркет, магазины одежды (ценовой категории средний и средний минус), магазин бытовой техники, а также большая зона развлечений. На ней остановимся подробнее.

Во-первых, в ТРЦ появится многозальный кинотеатр. Во-вторых — ледовая арена, которая будет использоваться не только для свободного катания. Поскольку ее оборудуют раздевалками, то там можно будет проводить детские тренировки, а также соревнования. В-третьих, в ТРЦ будет большой семейный развлекательный центр, детский развивающий центр и фитнес-центр. В-четвертых, в Mega Park разместятся как отдельные кафе, так и фудкорт с видом на ледовую арену.





По словам собеседников портала, развлекательная часть в ТРЦ будет занимать около 30% площадей. Казалось бы, для Каменной Горки это хорошо, но тут есть и другая сторона медали.

Дело в том, что аренда для операторов развлечений стоит значительно дешевле, чем для тех же фешен-операторов. Поэтому развлечения используются собственниками ТРЦ не столько для заработка, сколько для привлечения покупателей. И тут возникает вопрос: а куда их привлекать, если, условно, развлечения в Mega Park займут 30% площадей, гипермаркет — 15%, а места общего пользования — еще 20%? В оставшиеся 35%? Будет ли такой проект коммерчески успешным при среднерыночных ставках аренды?

— Насколько я знаю, это их (ТРЦ Mega Park. — Прим. TUT.BY) осознанное решение. Мол, торговля все больше уходит в онлайн и привлечь человека в ТРЦ одним лишь, например, кинотеатром через пять лет не получится. Поэтому, чтобы еще раз не перестраивать торговый центр через пять лет для расширения зоны развлечений, они намеренно сделали это сейчас. Да, срок окупаемости у них будет не 7−10 лет, а выше, но зато они смогут дольше других не менять концепцию, — говорит знакомый с проектом источник.

В «Винтераинвест» пока воздерживаются от комментариев и обещают рассказать подробности позже.