11 лучших идей, куда сходить в эти выходные. Рекомендуют минчане и редакция

Источник материала: Tut.by

Вот они, прекрасные солнечные выходные, когда хочется просто погулять по городу или засесть где-нибудь в кафе. Но у нас к вам другое предложение. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уик-энд на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделила страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 14 по 17 октября. Вот куда точно пойдут все минчане!

Сходить на премьеру всей семьей — «Малефисента 2»





Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Анджелина Джоли снова надевает рога в премьерной ленте про темную фею. Кроме Джоли, в сиквеле «Малефисенты» снялись Мишель Пфайффер , Эд Скрейн и Эль Фаннинг . По сюжету действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. Перед походом обязательно посмотрите, как всего за пару секунд Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

Бонус от редакции: вот она, комедия, которую мы заслужили! Картину «Зеленее травы» в нарочито кукольном стиле сначала показали на «Сандэнсе», а потом и на других уважаемых фестивалях. Теперь ее можете посмотреть и вы.

Что смотреть в минских кинотеатрах

Попасть на модный концерт — Lizer

Мы сами удивились, что концерт молодого рэпера-поэта попал в топ самых просматриваемых ивентов среди минчан. Фрешмен 2018 года не останавливается в поиске собственного стиля и звучания, но уже сейчас ясно, что он тот еще лирик. Lizer выступит в столице с песенками про любовь, корабли, пачки сигарет и разбитые зеркала. И это будет скорее не концерт, а ламповый квартирник.

Бонус от редакции: а вот еще один стильный концерт, но уже по нашей наводке. В Минск возвращается электронщица Kedr livanskiy, а вместе с ней — один из самых авторитетных постпанк-проектов родом из России группа Human Tetris. Выступления пройдут в пространстве Hide 19 октября, в 18.00.

Все концерты в Минске и регионах

Выбраться в театр — «Дракон»



Фото: teatr.by

Когда: 19 октября, 19.00. Где: СХТ . Сколько: от 15 рублей 50 копеек (билетов достаточно, проверяли). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Дракон» — культовая пьеса Шварца и, кажется, вполне себе актуальная. В администрации театра нам рассказали: «Это наша позиция по отношению к тому, что происходит в нашей стране и почему нужны перемены. Все театры боятся об этом говорить, а мы нет. Потому что „Дракон“ живет в каждом из нас и его надо убить в себе». Стоит ли что-то добавлять?

Бонус от редакции: нашли для вас повод выбраться в Большой театр. Там 19 октября ставят атмосферный балет «Орр и Ора» . Билеты можно найти как за 5 рублей, так и за все 120.

Что смотреть в минских театрах

Засиять на танцполе



Фото: vk.com/glavnoje_sijanije

О серии минских вечеринок «Сияние» знает каждый уважающий себя столичный хипстер. Очередная тусовка для любителей техно и сожженных ночей пройдет уже в эту субботу.

Вот что важно: на вечеринке внезапно будет дресс-код — вам нужно прийти во всем черном. Что будет с теми, кто ослушается, мы не знаем (но лучше не рисковать).

Бонус от редакции: или загляните на Local Heroes #9 18 октября в Post Bar. На вечеринке собираются хорошие люди и танцуют под музыку героев, которые находятся рядом. В этот раз, например, здесь выступит один из лучших регги-селекторов Литвы.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска



Фотографии предоставлены организаторами выставки

Когда: все выходные, со среды по субботу — с 12.00 до 20.00. В воскресенье — с 12.00 до 18.00. Где: Галерея ДК . Сколько: бесплатно.

На днях в Минске открылась необычная выставка. На ней представлены девять портретов известных в Беларуси людей. Казалось бы, что тут необычного? Дело в том, что на портреты нужно не смотреть, их надо слушать. А еще спойлер: вход на выставку свободный.

Бонус от редакции: этой осенью в галерее Libra показывают не кого-то там, а граффити самого настоящего Бэнкси. Кроме него, сможете пофоткать для Instagram работы белорусских художников-хипстеров Мити Писляка, Владимира Цеслера, Сергея Войченко и Михаила Гулина и других артистов из гигантского списка важных имен мирового стрит-арта.

Поужинать в новом заведении





Где: ул. Революционная, 28.

Позавчера на улице Революционной, 28, открылось заведение «Умами». Проект запустился на месте «Дельбара» и принадлежит тому же владельцу, что и ресторан «Дом», и терраса «Двор». Место позиционируется как neo bistro, как оно выглядит и что вообще такое «умами» — мы расписывали тут . Ну и вот некоторые цены из меню, например, роллы: лосось с авокадо — 7 рублей, тунец спайси — 7 рублей, «Филадельфия» — 11 рублей, «Калифорния» с крабом — 14 рублей, сибас с трюфельным соусом и кунжутом кимчи — 11 рублей, гребешок с лососем и тобико — 12 рублей.

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