ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 лучших идей, куда сходить в эти выходные. Рекомендуют минчане и редакция

18.10.2019 07:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вот они, прекрасные солнечные выходные, когда хочется просто погулять по городу или засесть где-нибудь в кафе. Но у нас к вам другое предложение. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уик-энд на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделила страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 14 по 17 октября. Вот куда точно пойдут все минчане!

Сходить на премьеру всей семьей — «Малефисента 2»


Когда: все выходные.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей 50 копеек.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Анджелина Джоли снова надевает рога в премьерной ленте про темную фею. Кроме Джоли, в сиквеле «Малефисенты» снялись Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Эль Фаннинг. По сюжету действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. Перед походом обязательно посмотрите, как всего за пару секунд Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

Бонус от редакции: вот она, комедия, которую мы заслужили! Картину «Зеленее травы» в нарочито кукольном стиле сначала показали на «Сандэнсе», а потом и на других уважаемых фестивалях. Теперь ее можете посмотреть и вы.

Что смотреть в минских кинотеатрах

Попасть на модный концерт — Lizer

Когда: 18 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 40 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Мы сами удивились, что концерт молодого рэпера-поэта попал в топ самых просматриваемых ивентов среди минчан. Фрешмен 2018 года не останавливается в поиске собственного стиля и звучания, но уже сейчас ясно, что он тот еще лирик. Lizer выступит в столице с песенками про любовь, корабли, пачки сигарет и разбитые зеркала. И это будет скорее не концерт, а ламповый квартирник.

Бонус от редакции: а вот еще один стильный концерт, но уже по нашей наводке. В Минск возвращается электронщица Kedr livanskiy, а вместе с ней — один из самых авторитетных постпанк-проектов родом из России группа Human Tetris. Выступления пройдут в пространстве Hide 19 октября, в 18.00.

Все концерты в Минске и регионах

Выбраться в театр — «Дракон»


Фото: teatr.by

Когда: 19 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 15 рублей 50 копеек (билетов достаточно, проверяли).

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Дракон» — культовая пьеса Шварца и, кажется, вполне себе актуальная. В администрации театра нам рассказали: «Это наша позиция по отношению к тому, что происходит в нашей стране и почему нужны перемены. Все театры боятся об этом говорить, а мы нет. Потому что „Дракон“ живет в каждом из нас и его надо убить в себе». Стоит ли что-то добавлять?

Бонус от редакции: нашли для вас повод выбраться в Большой театр. Там 19 октября ставят атмосферный балет «Орр и Ора». Билеты можно найти как за 5 рублей, так и за все 120.

Что смотреть в минских театрах

Засиять на танцполе


Фото: vk.com/glavnoje_sijanije

Когда: 19 октября, 23.00.

Где: .

Сколько: от 10 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

О серии минских вечеринок «Сияние» знает каждый уважающий себя столичный хипстер. Очередная тусовка для любителей техно и сожженных ночей пройдет уже в эту субботу.
Вот что важно: на вечеринке внезапно будет дресс-код — вам нужно прийти во всем черном. Что будет с теми, кто ослушается, мы не знаем (но лучше не рисковать).

Бонус от редакции: или загляните на Local Heroes #9 18 октября в Post Bar. На вечеринке собираются хорошие люди и танцуют под музыку героев, которые находятся рядом. В этот раз, например, здесь выступит один из лучших регги-селекторов Литвы.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Послушать портреты (мы серьезно)


Фотографии предоставлены организаторами выставки

Когда: все выходные, со среды по субботу — с 12.00 до 20.00. В воскресенье — с 12.00 до 18.00.

Где: .

Сколько: бесплатно.

На днях в Минске открылась необычная выставка. На ней представлены девять портретов известных в Беларуси людей. Казалось бы, что тут необычного? Дело в том, что на портреты нужно не смотреть, их надо слушать. А еще спойлер: вход на выставку свободный.

Бонус от редакции: этой осенью в галерее Libra показывают не кого-то там, а граффити самого настоящего Бэнкси. Кроме него, сможете пофоткать для Instagram работы белорусских художников-хипстеров Мити Писляка, Владимира Цеслера, Сергея Войченко и Михаила Гулина и других артистов из гигантского списка важных имен мирового стрит-арта.

Поужинать в новом заведении


Где: ул. Революционная, 28.

Позавчера на улице Революционной, 28, открылось заведение «Умами». Проект запустился на месте «Дельбара» и принадлежит тому же владельцу, что и ресторан «Дом», и терраса «Двор». Место позиционируется как neo bistro, как оно выглядит и что вообще такое «умами» — мы расписывали тут. Ну и вот некоторые цены из меню, например, роллы: лосось с авокадо — 7 рублей, тунец спайси — 7 рублей, «Филадельфия» — 11 рублей, «Калифорния» с крабом — 14 рублей, сибас с трюфельным соусом и кунжутом кимчи — 11 рублей, гребешок с лососем и тобико — 12 рублей.

Читайте также
Ресторанный критик из Питера оценил минские заведения и остался в шоке от некоторых из них
«Я вся такая пухленькая и вкусная». Интервью с главной рэп-звездой Украины прямо сейчас
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот они, прекрасные солнечные выходные, когда хочется просто погулять по городу или засесть где-нибудь в кафе. Но у нас к вам другое предложение. AFISHA.TUT.BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске шесть претендентов на одно место в парламент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика