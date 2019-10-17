Избирательная система: как измерить ее демократичность

Источник материала: Кобринский вестник

Чем ближе день выборов в парламент – тем больше вероятность очередных всевозможных «вбросов» в медиа-пространство на предмет соответствия (или, напротив, несоответствия, как зачастую нас пытаются убеждать) белорусской избирательной системы международному праву и основополагающим канонам демократии.





Для противников власти критиканство и намеренная дискредитация выборов, причем, как правило, еще задолго до их начала – самый простой и легкий способ напомнить о себе. Никакая избирательная система, в том числе и белорусская, априори не должна оцениваться с позиционных ракурсов отсталости и прогрессивности, меньшей или большей продвинутости, ибо она сугубо индивидуальна. Это своего рода маркер национальной и государственной самоидентификации, неотъемлемая составляющая независимости, суверенитета и признания мировым сообществом. Поэтому не вызывает сомнений, что каждый искусственно навязываемый, порой с явственными нотками агрессивности, полемический диспут на тему «хороших» и «плохих» выборов одинаково преследует одну и ту же цель: заставить избирателя если не усомниться, то хотя бы поставить под сомнение очевидное.

А ведь чтобы разобраться, достаточно просто ознакомиться с действующими положениями, пунктами и параграфами государственной нормативно-правовой базы. Степень демократичности избирательной системы любого государства определяется, по сути, одним-единственным мерилом – всеобщим равенством предоставляемых гражданам возможностей. В Беларуси эти возможности не просто официально гарантируются, но и реализуются на практике в полном объеме: здесь действуют принципы всеобщего, равного, свободного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании. То есть правом участия в выборах наделяются все совершеннолетние граждане Республики Беларусь, кроме тех, в отношении которых имеются определенные исключения. Каждый гражданин, достигший установленного законом возраста, имеет право не только избирать, но и быть избранным в государственные органы независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального, имущественного и должностного положения, места жительства, религиозной принадлежности или ее отсутствия, принадлежности к партиям или другим общественным объединениям. Все избиратели либо кандидаты находятся в равных условиях и участвуют в выборах на равных основаниях. Каждый избиратель самостоятельно решает, за кого ему отдать свой голос. Согласно принципу тайного голосования, закрепленному в 38-й статье Конституции и 51-й статье Избирательного кодекса, никто не вправе осуществлять контроль за волеизъявлением гражданина: бюллетени заполняются в кабине или комнате в специально оборудованном помещении, где не допускается присутствие кого бы то ни было, кроме самого избирателя.

Открытость белорусской избирательной системы к принятию и реализации поступающих, в том числе из других стран, предложений по ее дальнейшему совершенствованию – еще одно наглядное подтверждение той самой демократичности. Напомним, в ходе прошлой парламентской выборной кампании на заседании ЦИК было объявлено о расширении прав международных наблюдателей, чьи сроки полномочий исчисляются со дня аккредитации и заканчиваются в день установления итогов выборов Центризбиркомом. Тогда по предложению БДИПЧ ОБСЕ данной категории гостей белорусские власти делегировали право в период досрочного голосования и в день выборов получать информацию по количеству избирателей, включенных в списки, а также о числе принявших участие в голосовании и, кроме того, – присутствовать в окружной комиссии при приемке документов от участковых избирательных комиссий.

Одним из отличительных признаков цивилизованности выборов является непосредственное участие в них женского населения. С этим не так уж давно наблюдались проблемы даже в самых высокоразвитых «уголках» Европы: в той же Швейцарии избирательное право для женщин было одобрено только по результатам референдума 1971 года, однако и позднее – на протяжении еще двух десятилетий (!) – в некоторых кантонах женщины не имели права голоса на местных выборах. В нашей стране женской активности, в том числе общественно-политической, ни ранее, ни сейчас не ставятся препоны и преграды. Парламентские выборы – убедительное тому доказательство. Представительство женщин в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва достигло 34 процентов, при этом их нынешнее количество – 38 – возросло на девять в сравнении с избранными сроком ранее.

По логике вещей, исходя из аналитики уже прошедших этапов нынешней избирательной кампании, каких-нибудь веских оснований, серьезных доводов и поводов для претензий к белорусской избирательной системе нет и не должно быть: количество мест, где собирать подписи не разрешается, свели к минимуму, инициативные группы регистрировались без каких-либо трудностей, выдвигаться в составы областной, окружных и участковых избирательных комиссий никому не возбранялось. При этом зеленый свет включен и по-прежнему горит одинаково для всех участников продолжающегося выборного процесса, характеризующегося вполне благожелательным и лояльным отношением властей даже к тем, кто пытается устроить из главного политического события 2019 года партийную или личную пиар-площадку.

Со стороны местной оппозиции и западных иностранных миссий апофеоз тиражируемого недовольства белорусскими выборами всегда предсказуемо приходился на время оглашения списка победивших кандидатов. Какова будет реакция проигравших на этот раз – узнаем в ноябре. Но уже сейчас уместно перефразировать известную пословицу – эпиграф к гоголевскому «Ревизору» на соответствующий лад: нечего на систему пенять, когда электоральная поддержка невелика.

Автор

Евгений ЛИТВИНОВИЧ