«Любви великий свет — свет материнства»: состоялся областной праздник приуроченный ко Дню матери

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14 октября в г. Молодечно состоялся областной праздник «Любви великий свет — свет материнства», приуроченный ко Дню матери. Поздравления приняло около 500 женщин Минской области, в том числе и представительницы Несвижского района.

Праздник начался с шествия женщин-тружениц столичного региона. В течение дня работали тематические площадки и праздничные фотозоны. Посетители могли принять участие в открытом микрофоне на тему «Роль матери в жизни человека», узнать о лучших предприятиях области для работающих мам, посетить выставки кулинарного мастерства и букетов. Завершилось областное мероприятие концертом, где были награждены мамы, чьи дети прославляют Минскую область на республиканских и международных уровнях.





Не обошлось и без подарков: каждому социально-педагогическому центру столичной области был вручен праздничный торт, как символ добра и любви к детям. Директор Несвижского районного социально-педагогического центра Татьяна Сафрон и заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения Елена Василевская передали этот сладкий подарок участникам волонтерского отряда «Пульс» средней школы № 4 г. Несвижа за активное участие в жизни школы и достойное представление ее на районных и областных мероприятиях.

Оксана ГРОХ.