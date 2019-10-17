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Откуда взялся женский оргазм? Спросили у сексолога (и ответ может вам не понравиться)

18.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный сексолог с 46-летним опытом практики Дмитрий Капустин объясняет природу происхождения женского оргазма (осторожно, сексизм). Мужчинам природа подарила оргазм, чтобы им хотелось заниматься сексом, а значит — оплодотворять женщин для продолжения рода. Но зачем тогда оргазм женщинам? Уточняем у специалиста и обращаем ваше внимание на то, что озвученный ответ — точка зрения героя, а не редакции.


Sharon McCutcheon, unsplash.com

«Если бы мужского оргазма не было, мы бы вымерли»

— Волей-неволей мальчик ощущает оргазм во время полового созревания. В большинстве случаев — при мастурбации. Это форма половой жизни — солитарный секс. Он получает кайф. Разве он подумает, что выделившуюся сперму нужно поместить в женщину? Конечно нет. Но получив оргазм, он будет хотеть получить его снова. Он знает, как его получить. И делает это так часто, как может.

Очевидно, что в эволюционном плане за этим природа и дала мужчине оргазм. Если бы его не было, мы бы все вымерли: мужчины просто перестали бы заниматься сексом. Женщине же природой оргазм не был предусмотрен, ей было предусмотрено рожать. Вот что происходит — растет девочка, в какой-то момент понимает: «Хочу ребенка». Женские гормоны подталкивают отдать, а не взять. Это нормальная ситуация для женщины — ухаживать за кем-то. Не бежать впереди всех и быть лучшей.

Опять же — это биологическая суть. В социальном плане уже все меняется: мы все равны, все имеют право на удовольствие, на оргазм. И это абсолютно правильно, но где-то идет против природы.

«Женщины научились испытывать оргазм. Не для себя, для него»

Чтобы понять, надо вернуться к первобытному человеку. Там семей не было. В пещере жило стадо человекообразных, где были альфа-самцы. Их статус доказывался достижениями на пользу племени — и самец получал лучшую еду, лучшее место и лучших женщин. Они вообще рожали непонятно от кого — их использовали для этого. Можешь рожать — давай. И никто не был папой. Со временем, в процессе эволюции, у женщины возникла мысль: «Лучше ублажать одного, чем ублажать многих». Но как его соблазнить, тем более выбрав лучшего? Не шашлык же ему отдельно на костре жарить, пока другим картошку печет, — так не получится.

Не так много вариантов остается: скорей всего, это будет секс. И надо сделать так, чтобы мужчина осознал, что своими действиями он довел ее до такого состояния, которого в обычной жизни не бывает. То есть до оргазма — он появился у женщины, чтобы удержать партнера.


Maru Lombardo, unsplash.com

Женщины когда-то научились испытывать оргазм, не для себя, а для него. Поэтому наши женщины и играют, поэтому наши мужчины и говорят: «Главное — это довести ее до оргазма». И там уже неважно: клиторального, вагинального, анального — какого угодно… А дальше уже, если женщина удержала мужчину, он начинает бдеть, чтобы возле нее не крутился никакой другой. Чтобы точно знать, что воспитывает своего ребенка.

Затем произошла страшная вещь: женский оргазм «оторвался» от той цели, которая изначально для него ставилась. Женщины поняли: «Ага, я могу получать оргазм не только с этим, но и с тем. Не можешь ты? Будет сосед». Это вариант развития нашего общества.

Я считаю, что культ женского оргазма вообще-то направлен против семьи. Мужской-то весь одинаковый: это даже на электроэнцефалограмме видно хоть при мастурбации, хоть при сексе. Женский же чрезвычайно разнообразен — он психологичен. Мужчина может себе подобрать препараты, от которых у него появится эрекция для достижения оргазма. Таблетку для женщины придумать нельзя. Поэтому, когда пациенты говорят, что главное — довести партнершу до оргазма, я говорю: «Так вы ставите немыслимые цели!» Это даже сексопатолог не может сделать.

Для получения женского оргазма нужно два условия: чтобы она созрела и чтобы она «разрешила» себе в этот день конкретно с ним это чувство получить. Будет думать, что утюг забыла выключить, месячные начнутся, да что угодно — значит, «не разрешила». И все, тут можно пыхтеть, потеть, а толку не будет.

Если у вас есть вопросы о женской сексуальности, присылайте их на perova@tutby.com. Мы зададим их специалисту и опубликуем интервью на LADY.TUT.BY.

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