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КХЛ: минское «Динамо» проиграло пятый раз подряд

18.10.2019 08:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» проиграло пятый раз подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Хозяева голами не отметились, а вот гости забросили шесть раз. Отличились Бочаров (11-я), Шрёдер (13-я), Жафяров (20-я), Гончарук (24-я), Щехура (51-я) и Ураков (57-я). 

– Не буду кривить душой, если скажу, что это была худшая наша игра в этом сезоне. К сожалению, мы выглядели недостаточно хорошо для того, чтобы сражаться за победу. Чтобы побеждать в КХЛ, ты должен заплатить определённую цену. Наши игроки не выглядели так, словно готовы заплатить хоть какую-то цену, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. - К сожалению, мы выглядели очень неинтересно. Хоккеисты не показывали достойной игры перед родными болельщиками – и это очень разочаровывает. Это лига профессионалов, ты должен быть готов играть каждый день. Сегодня у нас этого не получилось. Это большое разочарование для болельщиков, тренерского штаба и игроков. Хочу извиниться за такую игру.

«Зубры» проигрывают пятый раз подряд. В последних двух встречах команда не сумела забросить ни одной шайбы. Следующую игру команда проведет 22 октября дома с «Барысом». 

КХЛ: минское «Динамо» проиграло пятый раз подряд
КХЛ: «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд
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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче «зубры» разгромно проиграли «Торпедо».
 
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