КХЛ: минское «Динамо» проиграло пятый раз подряд

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Хозяева голами не отметились, а вот гости забросили шесть раз. Отличились Бочаров (11-я), Шрёдер (13-я), Жафяров (20-я), Гончарук (24-я), Щехура (51-я) и Ураков (57-я).

– Не буду кривить душой, если скажу, что это была худшая наша игра в этом сезоне. К сожалению, мы выглядели недостаточно хорошо для того, чтобы сражаться за победу. Чтобы побеждать в КХЛ, ты должен заплатить определённую цену. Наши игроки не выглядели так, словно готовы заплатить хоть какую-то цену, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. - К сожалению, мы выглядели очень неинтересно. Хоккеисты не показывали достойной игры перед родными болельщиками – и это очень разочаровывает. Это лига профессионалов, ты должен быть готов играть каждый день. Сегодня у нас этого не получилось. Это большое разочарование для болельщиков, тренерского штаба и игроков. Хочу извиниться за такую игру.