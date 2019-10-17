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Вела двойную жизнь, разбила сердце Максу Барских и родила ребенка от солиста Rammstein. Факты о Лободе

18.10.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня день рождения празднует одна из самых ярких звезд украинской эстрады — Светлана Лобода. Артистке, которая не устает эпатировать публику, стукнуло 38. В честь этой даты мы собрали не менее неординарные, чем сама Светлана, факты из ее биографии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 20 Сен 2019 в 12:54 PDT

Притворялась англичанкой

Свою музыкальную карьеру Светлана Лобода начала в составе украинской группы «Капучино». Сегодня коллектива уже не существует: в 2002 году проект утратил актуальность и его решили закрыть. Однако в 90-х группа производила настоящий фурор.

Вскоре и популярность группы, и плотный гастрольный график перестали радовать Лободу. Артистка поняла, что «Капучино» — не ее стиль. Однако просто так взять и уйти из коллектива Света не могла: девушку связывал подписанный на два года вперед контракт. Поэтому она вышла из ситуации крайне неординарным способом: стала выступать в ночных клубах, используя выдуманное амплуа британской певицы Алисии Горн.

«Я не разговаривала на русском, потому что я была якобы западная исполнительница. Поэтому мне нужно было следовать инструкции, которую Миша (бывший продюсер Светланы Михаил Ясинский. — Прим. редакции), авантюрист, мне прописал!» — вспоминает Лобода.

Алисия всегда выступала в солнцезащитных очках. Поэтому о том, что за маской иностранной певицы скрывается именно Лобода, не догадывался никто.

Двойной жизнью (и двойными гонорарами — ведь зарубежным звездам платят больше, чем местным) Света наслаждалась вплоть до того, как попала в группу «ВИА Гра». К слову, в этом коллективе ей тоже быстро наскучило.

Сняла один из самых дорогих клипов в истории

Будучи уже сольной исполнительницей, Лобода записала трек в паре со своим давним поклонником Максом Барских. Видео на композицию «Сердце бьется» снял известный клипмейкер Алан Бадоев, который еще до релиза сообщил: это будет самый дорогой клип за всю историю украинского шоу-бизнеса.

Спустя 10 лет рекорд дороговизны наверняка побит (ведь точную стоимость никто не раскрыл), но, судя по видеоряду, вложения были немалыми. Кстати, специально для съемок клипа Светлана научилась экстремальному вождению на мотоцикле и технике айкидо.

Кстати, Макс Барских, сегодня популярный у девочек певец, а тогда — молодой артист и участник украинской «Фабрики звезд», вскрыл вены из-за неразделенной любви к Лободе прямо на сцене. Макса спасли, а на хладнокровную Лободу этот поступок впечатления не произвел.

Никогда не прибегала к пластике

По крайней мере так утверждает сама Светлана Лобода. Артистка говорит: все, что мы видим, дано ей природой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 11 Окт 2019 в 12:51 PDT

«Я не делала ничего. Я сейчас начала заниматься массажем лица. Ко мне пришла массажист, это сейчас очень модно, и действительно процедура очень рабочая. Больно дико. Она говорит: „Боже, у вас настоящие скулы, а я-то думала!“. То есть все думают, что у меня сделаны скулы и овал лица. Я не прикасалась вообще ни к чему», — поделилась Лобода в одном из интервью.

Впрочем, обитатели Сети в натуральную красоту Светланы не верят. И постоянно сравнивают фото 20-летней давности с современными.

Родила от солиста Rammstein (но это не точно)

О том, кто отец первой дочери Светланы — Евангелины, — ни для кого не секрет: это ее бывший гражданский муж Андрей Царь. А вот со вторым ребенком догадок и сплетен было много.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Сен 2019 в 8:26 PDT

Больше года поклонники и СМИ гадают, кто же осчастливил певицу, и сходятся в том, что самый вероятный вариант — Тилль Линдеманн, солист скандально известной немецкой группы Rammstein. На такие мысли наталкивают не только провокационные фото в профиле Лободы, но и тот факт, что девочку назвали Тильдой (по аналогии с именем Линдеманна).

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Июл 2017 в 3:33 PDT

Ни Тилль, ни Светлана слухи не комментируют. Однако в недавнем интервью с Ксенией Собчак Лобода обмолвилась о том, что в отношениях с немецким рокером все-таки состоит. «Он офигенный, это мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой», — сообщила она.

Стала преемницей Примадонны

Этим летом на «Новой волне» Лобода исполнила знаменитую песню Аллы Борисовны — «Живи спокойно, страна». Оказалось, в тот момент Примадонна сидела в зрительном зале. И, судя по видео из инстаграма Светланы, кавером осталась довольна и считает певицу своей преемницей.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Авг 2019 в 10:41 PDT

 
 
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Сегодня день рождения празднует одна из самых ярких звезд украинской эстрады - Светлана Лобода. Артистке, которая не устает эпатировать публику, стукнуло 38. В честь...
 
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