Фликер поможет в темное время суток

Источник материала: Кировец





В рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» по предупреждению ДТП с участием пешеходов, популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома в СШ №2 им.К.П.Орловского была проведена встреча с учащимися.

Врид начальника ОГАИ РОВД Виталий Котов рассказал детям о правилах поведения на дороге, в том числе в темное время суток, и вручил световозвращающие элементы.

У всех участников встречи остались в памяти яркие впечатления и позитивные эмоции.

Вячеслав Каранкевич,

заместитель начальника РОВД по ИРиКО.