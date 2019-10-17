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Фликер поможет в темное время суток

18.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Фликер поможет в темное время суток

В рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» по предупреждению ДТП с участием пешеходов, популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома в СШ №2 им.К.П.Орловского была проведена встреча с учащимися.
Врид начальника ОГАИ РОВД Виталий Котов рассказал детям о правилах поведения на дороге, в том числе в темное время суток, и вручил световозвращающие элементы.
У всех участников встречи остались в памяти яркие впечатления и позитивные эмоции.
Вячеслав Каранкевич,
заместитель начальника РОВД по ИРиКО.

 
 
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В рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» по предупреждению ДТП с участием пешеходов, популяризации использования...
 
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