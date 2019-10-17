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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!

18.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Приглашаем вас принять участие в переписи населения Республики Беларусь 2019 года.
В районе по 30 октября ЕЖЕДНЕВНО работают стационарные участки:
служба «ОДНО ОКНО» УКП «ЖИЛКОМХОЗ» (г.Кировск, ул.Пушкинская, д.21, кабинет №3 (с 9.00 до 20.00));
В ЗДАНИИ КСУП «ЖИЛИЧИ» (Кировский район, аг.Жиличи, ул.Мира, д.3, (с 9.00 до 19.00)).
Также можно переписаться В ОТДЕЛЕ СТАТИСТИКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, 66 (в здании АСБ «Беларусбанк», 3-й этаж): с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье.
Для прохождения переписи вы можете посетить любой (удобный для Вас) переписной участок, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ).
ВНИМАНИЕ! 18 октября 2019 г. — последний день, когда Вы можете самостоятельно переписать себя и свою семью через Интернет. Промо-сайт доступен по двум ссылкам: перепись.бел и census.by.
Напоминаем, что с 21 по 30 октября 2019 г. переписчики проведут устный опрос оставшихся граждан, обходя жилые и иные помещения, в которых проживает население.

 
 
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Приглашаем вас принять участие в переписи населения Республики Беларусь 2019 года. В районе по 30 октября ЕЖЕДНЕВНО работают стационарные участки: служба...
 
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