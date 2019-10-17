Встреча-поздравление в райисполкоме

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

посвящённая Дню матери, прошла 14 октября. Председатель Пётр Коробач поздравил с одним из самых светлых и тёплых праздников многодетных городокчанок, которые в разные годы были награждены орденом Матери или становились лауреатами областной премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.





Пётр Коробач адресовал женщинам, которые реализовали себя в жизни в самой главной своей роли — родили и воспитывают детей, слова поздравлений и благодарности за их нелёгкий, порой незаметный посторонним труд. Показательно, что большинство участниц мероприятия успешно совмещают материнство с продуктивным трудом в различных сферах народного хозяйства, активной общественной деятельностью, принимают участие в мероприятиях, соревнованиях и конкурсах.

За «сладким столом» женщины обсудили вопросы, которые в большинстве своём касались сферы образования, внешкольной занятости детей и т. д. Опытные мамы поделились секретами воспитания детей и организации своего времени. Участницам встречи рассказали о том, какие возможности есть в районе, чтобы сделать их жизнь комфортнее. Речь шла о группах кратковременного пребывания, которые функционируют при дошкольных учреждениях. Возможность оставить на непродолжительное время ребёнка от трёх до шести лет под присмотром квалифицированного воспитателя позволит маме, например, посетить поликлинику, магазин, парикмахерскую и т. д. Внимание уделили также вопросам питания детей в школах, занятиям спортом.

Любовь ШЛЕЙКО.