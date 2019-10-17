Бережков: «И на TUT.BY, который только хайпует, если кто-то подрался, мы ситуацию изменим»

Источник материала: Tut.by

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков считает, что ни один из хоккейных клубов страны не готов к самоокупаемости, передает tribuna.com.



Владимир Бережков. Фото: Прессбол

— В хоккее реально создать что-то типа профессиональной лиги?

— А мы к этому идем. Но идем последовательно. Мы создали совет директоров, который возглавляет Алексей Торбин, — 22 октября очередное заседание. Но, по моему прогнозу, в ближайшие лет пять, вряд ли что-то получится. А дальше — почему нет? Но только если все будет решаться эволюционным путем. Если будет революция, никаких перспектив.

— То есть если появится условный Зайцев в хоккее, который будет выступать за ПХЛ, то…

— Без перспектив.

— Окей. А почему пять лет?

— Это мое понимание. Я вижу, как развивается ситуация изнутри. Сегодня ни один из клубов страны не готов к самоокупаемости. Все до одного живут на господдержке с мыслями: нас и так неплохо кормят. Мы же, можно сказать, дали клубам удочку, с помощью которой они учатся зарабатывать. Они вышли на телевизор, их реклама стала монетизироваться, хоккей начинают узнавать.

Даже «Трибуна», которая на какое-то время перестала писать о белорусском хоккее, сейчас снова пишет. И на TUT.BY, который только хайпует, если кто-то подрался, мы ситуацию изменим.

И когда директорам понравится, что поплавок ходит, что можно зарабатывать и становиться самостоятельными, вот тогда, лет через пять, все эволюционирует. И совет директоров скажет: «А зачем нам напрягать федерацию? Давайте создадим юридическое лицо и будем сами принимать решения», — сказал Бережков.