ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бережков: «И на TUT.BY, который только хайпует, если кто-то подрался, мы ситуацию изменим»

18.10.2019 09:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков считает, что ни один из хоккейных клубов страны не готов к самоокупаемости, передает tribuna.com.


Владимир Бережков. Фото: Прессбол

— В хоккее реально создать что-то типа профессиональной лиги?

— А мы к этому идем. Но идем последовательно. Мы создали совет директоров, который возглавляет Алексей Торбин, — 22 октября очередное заседание. Но, по моему прогнозу, в ближайшие лет пять, вряд ли что-то получится. А дальше — почему нет? Но только если все будет решаться эволюционным путем. Если будет революция, никаких перспектив.

— То есть если появится условный Зайцев в хоккее, который будет выступать за ПХЛ, то…

— Без перспектив.

— Окей. А почему пять лет?

— Это мое понимание. Я вижу, как развивается ситуация изнутри. Сегодня ни один из клубов страны не готов к самоокупаемости. Все до одного живут на господдержке с мыслями: нас и так неплохо кормят. Мы же, можно сказать, дали клубам удочку, с помощью которой они учатся зарабатывать. Они вышли на телевизор, их реклама стала монетизироваться, хоккей начинают узнавать.

Даже «Трибуна», которая на какое-то время перестала писать о белорусском хоккее, сейчас снова пишет. И на TUT.BY, который только хайпует, если кто-то подрался, мы ситуацию изменим.

И когда директорам понравится, что поплавок ходит, что можно зарабатывать и становиться самостоятельными, вот тогда, лет через пять, все эволюционирует. И совет директоров скажет: «А зачем нам напрягать федерацию? Давайте создадим юридическое лицо и будем сами принимать решения», — сказал Бережков.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков считает, что ни один из клубов страны не готов к самоокупаемости.
 
Новости дня
Новости разные
 
"После того, как в этом месте застрял чиновник, дорогу заасфальтировали"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика