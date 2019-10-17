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«Недавно узнал, что в Италии растет 15-летний сын». Интервью с лидером группы «Дай Дарогу!»

18.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрию Стыльскому 44 года, он — фронтмен популярной белорусской панк-рок группы «Дай Дарогу!». Кроме этого, наш герой пишет картины и любит готовить. Вместе с Maggi мы приехали в Брест, заглянули в гости к музыканту, приготовили борщ и пообщались.

Мы начинаем проект «Холостяки». Он будет посвящен известным неженатым белорусам, которые расскажут о своем отношении к семье и домашним обязанностям. Мы узнаем, как эти мужчины выстраивают распорядок дня, чем занимаются в свободное время, а также расспросим их о карьерных и личных планах.

«Куда тебе „музыкалка“, если ты с обычной школой еле справляешься?»

— Я всегда знал, что буду музыкантом. Подростком влюбился в гитару, в песни Цоя, — вспоминает Юрий. — Немного жаль, что родители не отдали меня в музыкальную школу или на какие-нибудь тематические курсы. Мама говорила: «Ты лентяй и двоечник. Куда тебе еще „музыкалка“, если ты с обычной школой еле справляешься?» В художественную школу тоже можно было меня «сдать». Я же, когда маленький был, даже мог забыть поесть, если что-то увлеченно рисовал.


Картины за спиной героя написаны им самим

Как показала жизнь, образование — не самое главное. «Дай Дарогу!» собирает залы уже 20 лет подряд, картины Юрия успешно выставляются в галереях. А вот резчиком по дереву — реальная специальность, которую он когда-то получил в училище — поработать практически не удалось.

— Почему-то после школы эта профессия показалась мне необычайно увлекательной. Но во время работы быстро стало неинтересно. Вот музыка — это да, — признается герой. — Наверное, в творчестве можно было бы добиться большего, чем сейчас. Мы реально могли рвануть вверх с альбомом «20 сантиметров», но «профукали» этот момент. Словили звездочку: «Мы рвем брестскую „Матрицу“ (один из самых больших и модных клубов Беларуси в начале 2000-х. — Прим. TUT.BY), нас любят в Минске». И расслабились. Но я все равно верю, что окончательно ничего не упущено.

Иногда Юрий сочиняет треки для рекламы. А еще недавно команда сыграла роли музыкантов группы The Offspring для создания их виртуального концерта.


— Потрясающий опыт. В концерт вошло пять песен, длился он около десяти минут. Мы разучили не только музыкальный материал, но и манеру исполнителей вести себя на сцене, — рассказывает музыкант. — На нас надели специальные костюмы с датчиками. Уже потом аниматоры рисовали поверх наших двигающихся фигур образы, в которых обычно выступают The Offspring. Лидеры команды Декстер Холланд и Кевин Вассерман были в восторге. Сказали, что их виртуальные копии выглядят лучше, чем они в жизни, и пообещали поставить эти изображения вместо фото профилей во всех соцсетях.

Юрий до сих пор переживает перед каждым выступлением: не промазать мимо нот, не забыть слова, придумать, что сказать перед песней:

— Мы успели вовремя повзрослеть в своем творчестве, но не потеряли себя прежних. И это офигенно. Я, как и раньше, не заучиваю фразы (называю их «дежурки») для общения с аудиторией. Выступление должно быть магией, импровизацией. Для большинства «дежурки» вполне могут «прокатить», но я считаю: если ты человек сцены и тебе нечего сказать от души — лучше молчи.


Поклонники любят дарить конфеты и, к удивлению Юрия, портреты лидера коллектива. Но иногда он сталкивается с хейтерами.

— Познакомился как-то на улице с девушкой. В таких случаях никогда не хвастаюсь тем, что я музыкант. Обычно говорю: «Привет, я работаю на стройке, на кране». Так и в тот раз. Разговорились мы о музыке. Спрашиваю, мол, какую-нибудь брестскую группу слушаешь? Отвечает: «Есть такие „Дай Дарогу!“, так там слушать нечего, песни — дурацкие. Еще и фронтмен отмороженный: двух слов без мата связать не может». Через какое-то время я себя рассекретил. Ей было немного неловко, — улыбается герой.

«Недавно узнал, что в Италии растет 15-летний сын»

После концертов Юрий возвращается в свою квартиру-мансарду в самом центре Бреста. Это жилище он преобразил своими руками:

— Вы бы видели, что здесь было, когда я переехал! Примерно три года понадобилось, чтобы все отремонтировать. Утеплил, поменял окна и перестелил полы. Большую часть стен выкрасил белым. Один кусок оставил без штукатурки и оформил багетом — получилась оригинальная картина.

Чистоту и домашний уют привык поддерживать сам и не видит в этом ничего сверхъестественного. Мужской труд или женский — какая разница?


— Мне кажется, мужчине сложно справляться по дому самому, если всю жизнь мама ему помогала: кормила, стирала, убирала, сопли вытирала и трусы натягивала, — считает Юрий. — Потом он, допустим, нашел такую же заботливую барышню. Вдруг она уходит, и мужчина остается в недоумении. Нужно делать что-то самому, но он не умеет. Вот это неприятно, конечно. Я думаю, что каждому мужчине нужно уметь разбираться с домашними делами. Ложку ко рту научился подносить? Вот и всему остальному тоже можно научиться.

Приготовить обед для музыканта тоже не проблема. Однажды он устроился поваром, не имея специального образования.

— Когда-то давно решил, что будет очень здорово поработать по этой специальности. Нашел объявление в газете и пошел устраиваться, — рассказывает герой. — Все знания о профессии ограничивались мультфильмом «Рататуй» и программой «Смак». Сказал работодателям, что схватываю все на лету. Они сначала просили меня уйти, но в итоге приняли.


Сегодня на обед у Юрия — борщ со сметаной. Он быстро и профессионально нарезает картошку и шинкует капусту.

Музыкант проработал поваром не очень долго, но в трудовую ему это вписали:

— С этой печатью я пошел устраиваться в новый итальянский ресторан. Вот там много чему научился: готовить лазанью, пасту, равиоли, тортеллини и другие традиционные блюда. Для одной только пиццы умею замесить шесть разных видов теста. Мне даже третий разряд присвоили.

Пока на плите закипает вода, герой объясняет, что приготовление еды для него — настоящее творчество.

— Конечно, самому себе готовить скучно. И даже невкусно. С компанией — другое дело. Даже если это просто кот. Ко мне постоянно заходит один из местных — Кешка. Знает, что здесь можно погреться, отоспаться и поесть. Правда, надолго кот в квартире не задерживается: очень свободолюбивый, гуляка. Это и хорошо, все-таки бестолковый он какой-то: картошку не чистит, квартиру не убирает, — смеется Юрий. — Только успеваю шерсть с одежды снимать.


Есть у Юрия и любимая девушка. На вопрос, будут ли семья и дети, ответить он пока не готов.

— Многие в моем возрасте считают: уже пора. И я чувствую, что созрел для отцовства, — признается мужчина. — Специально мы ничего не планируем, но если девушка забеременеет — пойду открывать шампанское.

Говоря, что новость о будущих детях его только обрадует, Юрий не лукавит. Не так давно герой узнал, что в Италии у него растет 15-летний сын. Был одновременно и шокирован, и рад:

—  Много лет назад его мама почему-то решила не говорить мне о ребенке. Посчитала, что я не готов к семейной жизни и не захочу никакой бытовухи. Но лучше бы она спросила об этом у меня самого. Когда я узнал о сыне, сразу полетел с ним знакомиться. Сейчас стараюсь хотя бы созваниваться почаще. Жалко упущенного времени.


Наваристый борщ практически готов. Осталось только добавить в него сметану

«Мои песни — это веселый стеб и фан»

В ближайших планах — релиз нового альбома. Практически все треки уже написаны.

— Гастрольный график достаточно плотный, но свободного времени все равно хватает, — говорит Юрий. — На диване валяться я себе не разрешаю. Нет заданий на день — придумываю!

Просыпаясь, музыкант садится за компьютер, включает программу для создания музыки и «свежим» ухом слушает то, что написал вчера. Завтракает, разбирается с делами по дому. Потом снова музыка или живопись.

— Регулярно навещаю маму, что-нибудь чиню в ее доме. Готовлюсь к концертам: практически каждые выходные играем один или два. В ноябре планируем большие выступления в Гродно и Гомеле, — делится музыкант.


Держать себя в форме помогают ролики, с которыми в хорошую погоду Юрий практически не расстается:

— Ходить ногами? Так я ими уже 40 лет хожу: все понятно и скучно. А пролететь на роликах — это такой кайф. Не забывайте о безопасности, ведь можно упасть и получить травму.

Над финальным вопросом о достижениях и «галочках», к которым Юрий Стыльский стремится, он ни на секунду не задумывается.

— Оставаться собой. Не «бронзоветь» и не ставить себя выше всех. Смешно смотреть, как 20-летние или даже 40-летние музыканты учат людей жизни. Мои песни это — веселый стеб и фан. Пусть так и остается, — подытоживает герой.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Мы пообщались и приготовили борщ с известным холостяком - лидером группы «Дай Дарогу!» Юрием Стыльским. *Партнерский материал
 
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