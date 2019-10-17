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В пятницу в Беларуси ожидается до +20 градусов
Источник материала: Партизан
В пятницу, 18 октября, в Беларуси ожидается теплая погода.
Кратковременные дожди возможны лишь на севере страны. Температура воздуха в ночные часы составит от +4 до +11 градусов, днем — 11-18 тепла, а по югу — от +19 до +20. Похожие погодные условия сохранятся и в выходные дни, передает
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В пятницу, 18 октября, в Беларуси ожидается теплая погода.
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